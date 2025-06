Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves

Jewel of the Seacaves — Villas de luxe dans l'une des zones côtières les plus prestigieuses de Paphos

Le Jewel of the Seacaves est situé dans le magnifique quartier des grottes de la mer, à seulement 4 minutes à pied de la mer et à 5 minutes en voiture de la baie de Coral, des commerces locaux et du centre du village de Peyia. Chaque villa possède un design contemporain, une disposition spacieuse, des finitions haut de gamme, un jardin privé et une piscine en option. Entouré par la nature avec vue panoramique sur la mer, ce projet offre un mélange parfait d'intimité, d'élégance et de vie côtière – idéal pour une résidence permanente, une maison de vacances ou un investissement haut de gamme à Chypre.