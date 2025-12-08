  1. Realting.com
  Chypre
  Paphos
  Appartements dans des immeubles neufs

Complexe résidentiel Paramount
Complexe résidentiel Paramount
Paphos, Chypre
depuis
$396,149
3 objets immobiliers
MOTO Paramount — La vie urbaine sophistiquée au cœur de PaphosSitué dans le quartier universitaire émergent de Paphos, MITO Paramount est un monument architectural remarquable offrant une vie raffinée pour ceux qui apprécient la culture, le design et la commodité. Inspiré par la forme nature…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Complexe résidentiel Almond Tree Villas
Paphos, Chypre
depuis
$1,35M
Surface 255 m²
1 objet immobilier
La villa Almond Tree est un exemple exquis de luxe et de commodité au cœur de Paphos. L'utilisation de matériaux de haute qualité tels que la pierre, le béton et le bois dans sa construction garantit durabilité et attrait esthétique. La villa est divisée en 3 niveaux, avec 4 chambres, 4 sall…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Universal Park III
Paphos, Chypre
depuis
$605,496
Surface 120 m²
1 objet immobilier
Bienvenue au Parc Universel III, où luxe et sophistication se rencontrent en parfaite harmonie dans le paisible quartier Universel de Paphos. Ce développement exceptionnel offre une sélection d'appartements et de penthouses méticuleusement conçus pour répondre aux plus hauts niveaux de vie c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
120.0
617,516
Association
BitProperty
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Horizon
Complexe résidentiel Horizon
Paphos, Chypre
depuis
$277,393
Surface 75–175 m²
3 objets immobiliers
Horizon est un complexe résidentiel design offrant seulement 10 appartements exclusifs — 1, 2 et 3 chambres — répartis sur trois étages. Avec des plans ouverts modernes, des caractéristiques maison intelligentes et des finitions haut de gamme, chaque appartement allie la lumière naturelle à …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
75.0
279,630
Apartment 2 chambres
100.0
361,189
Apartment 3 chambres
175.0
477,701
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Eden Bay
Complexe résidentiel Eden Bay
Paphos, Chypre
depuis
$409,280
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 81–282 m²
5 objets immobiliers
vue imprenable sur la mercomplexe résidentiel fermé privilégiant la sécurité et le confortville dynamique combinant riche patrimoine historiquesitué en face du front de mer de Kato Paphos- 5 minutes à pied des plages viergesquartier idéalement situé avec accès facile aux infrastructures et é…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
81.3 – 111.6
419,445 – 559,260
Apartment 3 chambres
160.3 – 282.0
885,495 – 1,10M
Appartement
110.6
489,353
Association
BitProperty
Complexe résidentiel DOWNTOWN
Paphos, Chypre
depuis
$488,423
Surface 96–150 m²
2 objets immobiliers
Résidences du centre-ville — Vivre au cœur de Kato PaphosSitué dans le centre même de Kato Paphos, le Downtown Residences propose des appartements élégants de 2 et 3 chambres à seulement 5 minutes à pied de la plage, du port et de la zone touristique, et à seulement 10 minutes du centre comm…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
96.0
495,178
Apartment 3 chambres
150.0
576,737
Association
BitProperty
Complexe résidentiel ORION
Paphos, Chypre
depuis
$986,217
Surface 410–455 m²
2 objets immobiliers
ORION VILLAS est un développement résidentiel exclusif comprenant 10 villas (4 bungalows et 6 maisons de deux étages), situé dans le prestigieux village de Tala, à seulement 4 minutes du centre-ville de Paphos, de la plage et du terrain de golf. Chaque villa dispose de 3 à 4 chambres et est …
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Paphos, Chypre
depuis
$325,022
Surface 72–411 m²
5 objets immobiliers
Eden Bay est un projet résidentiel haut de gamme à Kato Paphos, mêlant curvy, architecture d'inspiration méditerranéenne avec un confort exceptionnel et une vie raffinée. Le développement comprend cinq bâtiments avec 88 résidences, allant des studios aux appartements spacieux et penthouses e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
82.1
419,445
Apartment 2 chambres
153.7
722,378
Apartment 3 chambres
199.2
885,495
Apartment 4 chambres
411.5
1,75M
Studio
72.0
337,886
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Celestia
Complexe résidentiel Celestia
Paphos, Chypre
depuis
$255,000
Surface 66–104 m²
2 objets immobiliers
Bienvenue à Celestia, une retraite paisible au bord de Kato Paphos, où la brise méditerranéenne rencontre le charme de la vie côtière. Ce développement boutique propose 16 appartements pensés, combinant architecture contemporaine et intérieurs élégants pour créer un sentiment intemporel de c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.5
254,997
Apartment 2 chambres
104.2
375,000
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Davanti Mare
Complexe résidentiel Davanti Mare
Paphos, Chypre
depuis
$1,59M

1 objet immobilier 1
Découvrez Davanti Mare, une résidence exclusive en bord de mer conçue pour ceux qui recherchent l'élégance, l'intimité et une vue dégagée sur la Méditerranée. Ce développement luxueux combine l'architecture moderne avec le confort intemporel, offrant des appartements spacieux et des penthous…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Complexe résidentiel UNIVERSAL ARIAD
Paphos, Chypre
depuis
$268,396
Surface 59 m²
1 objet immobilier 1
ARIAD UNIVERSEL — Studio moderne au cœur de PaphosSitué dans la zone universelle hautement désirable de Paphos, l'ARIAD UNIVERSAL propose un studio élégant idéal pour vivre, passer des vacances ou investir. Ce développement contemporain dispose d'une piscine à débordement, de jardins paysage…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0
273,804
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Tress
Paphos, Chypre
depuis
$461,388
Surface 93 m²
2 objets immobiliers 2
TRESS est un développement résidentiel exclusif de trois niveaux, avec seulement un luxueux appartement de deux chambres à coucher par étage - assurant un maximum d'intimité et de tranquillité. Idéalement situées dans le centre de Paphos, les résidences sont à distance de marche de Kings Ave…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
93.0
466,050 – 524,306
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Eva Homes
Complexe résidentiel Eva Homes
Paphos, Chypre
depuis
$676,617
Surface 266 m²
2 objets immobiliers 2
Bienvenue à EVO Homes — une collection de 12 villas de luxe dans la prestigieuse région de Konia de Paphos. Chaque villa de 3 chambres est un mélange de design intemporel et d'innovation durable, avec chauffage au sol, refroidissement VRV, systèmes photovoltaïques, et finitions premium. Avec…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Avakas Residences 2
Complexe résidentiel Avakas Residences 2
Paphos, Chypre
depuis
$1,14M
Surface 740 m²
1 objet immobilier 1
Avakas Residences 2 est un complexe exclusif de trois villas modernes nichées dans la campagne sereine de Paphos, Chypre. Entouré par la beauté naturelle et à quelques pas de la célèbre gorge d'Avakas et de la mer, chaque villa offre des intérieurs spacieux, des piscines privées et un design…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
740.0
1,14M
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Küünal
Complexe résidentiel Küünal
Paphos, Chypre
depuis
$1,38M
Surface 317 m²
1 objet immobilier 1
Küünal est un développement exclusif de dix villas modernes situées dans la prestigieuse région de Pharos à Paphos, à seulement 3 minutes de la mer et à proximité de Kings Avenue Mall. Cette spacieuse villa de deux chambres dispose d'une salle de bains et d'un WC invités, d'une piscine privé…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
317.0
1,40M
Association
BitProperty
Complexe résidentiel MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Paphos, Chypre
depuis
$232,737
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Type: Modern residential complex of three buildings with a central swimming pool Location: Universal area, Paphos — one of the most desirable and peaceful neighborhoods, only 1.7 km from the sea and 1.2 km from the city center Nearby infrastructure: City center – 1.2 km …
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Complexe résidentiel Quattro
Paphos, Chypre
depuis
$415,249
Surface 110 m²
1 objet immobilier 1
QUATRRO est un projet résidentiel de boutique offrant un appartement exclusif par étage sur quatre niveaux, assurant un maximum d'intimité et de confort. Chaque appartement de deux chambres dispose d'un aménagement spacieux à ciel ouvert, de fenêtres de sol à plafond, d'un climatisation cach…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
110.0
419,445
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Avalon Residence
Paphos, Chypre
depuis
$355,000
Surface 89 m²
1 objet immobilier 1
Notre dernier projet résidentiel dans le village d'Emba allie confort moderne et tranquillité de la vie en campagne. Le développement comprend 17 villas spacieuses et 19 appartements élégants, conçus avec des matériaux haut de gamme et des aménagements réfléchis. Idéalement situé au cœur de …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
88.8
355,000
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Lazzero Park
Complexe résidentiel Lazzero Park
Paphos, Chypre
depuis
$417,737
Surface 110–120 m²
2 objets immobiliers 2
Le Lazzero Park est un site résidentiel haut de gamme situé dans la zone touristique animée de Kato Paphos (Universal), à seulement quelques pas du front de mer, du port et du centre commercial de l'avenue King. Le projet comprend 5 bâtiments avec 56 appartements haut de gamme et une gamme d…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
110.0 – 120.0
413,621 – 512,655
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Avalon Gardens 2
Complexe résidentiel Avalon Gardens 2
Paphos, Chypre
depuis
$258,000
Surface 60 m²
1 objet immobilier 1
Avalon Gardens 2 est un complexe situé dans le charmant village d'Emba, offrant une combinaison parfaite de confort, de luxe et d'environnement naturel. Cette superbe propriété comprend un total de 12 studios, 21 appartements et 15 villas, offrant un large éventail d'options d'hébergement. C…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.1
258,000
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Noble
Paphos, Chypre
depuis
$321,784
Surface 107–108 m²
3 objets immobiliers 3
Situé à quelques minutes de la plage et de la vieille ville, cet élégant appartement de deux chambres offre un mélange parfait de charme côtier et de commodité urbaine. Partie d'un bâtiment de boutique avec seulement six résidences, il dispose d'un salon ouvert, balcons vue sur la mer, finit…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
107.0
326,235
Apartment 2 chambres
108.0
436,922 – 471,876
Association
BitProperty
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Paphos, Chypre
depuis
$387,592
Surface 50–332 m²
14 objets immobiliers 14
Olivia Homes sont des villas élégantes à Chypre, mélangeant luxe et nature. Chaque villa dispose de chambres spacieuses, d'équipements modernes et de finitions de haute qualité. Avec une vue imprenable sur le paysage environnant, des terrasses étendues et des piscines privées, ces maisons of…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0
1,05M
Villa
264.0 – 332.0
576,737 – 623,342
Appartement
79.0 – 90.0
448,573 – 512,655
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Pine Park
Paphos, Chypre
depuis
$453,039
Surface 98 m²
2 objets immobiliers 2
Pine Park est une boutique de 12 appartements de luxe contemporains de 2 chambres, situés dans les tombes désirables de la région des Rois de Kato Paphos, à quelques minutes de la mer, des restaurants et des monuments culturels.Chaque appartement dispose d'intérieurs spacieux, de grands balc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
98.0
448,573 – 506,829
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Infinity
Paphos, Chypre
depuis
$456,370
Surface 120–160 m²
2 objets immobiliers 2
Infinity est un développement innovant situé dans le centre même de Paphos, à proximité de la mairie, parc municipal, écoles, et toutes les commodités essentielles de la ville. Inspirée par la forme d'un dragon chinois, l'architecture se distingue par son design futuriste. Le complexe dispos…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
120.0 – 159.7
461,390 – 626,836
Association
BitProperty
Complexe résidentiel The Triangle House
Paphos, Chypre
depuis
$870,777
Surface 317 m²
1 objet immobilier 1
La Triangle House est une villa unique de 3 chambres dans les prestigieux tombeaux des Rois, à quelques minutes de la plage de Vénus et des équipements locaux. Doté d'une architecture triangulaire emblématique, chauffage au sol, refroidissement VRV, 5,2k Les panneaux solaires W et l'efficaci…
Association
BitProperty
Immeuble La Mer
Immeuble La Mer
Paphos, Chypre
depuis
$404,444
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 66–99 m²
2 objets immobiliers 2
La Mer est un luxueux projet résidentiel situé à proximité des tombeaux des Rois protégés par l'UNESCO à Paphos. Le développement offre une vue imprenable sur la mer et est à distance de marche de la plage, ce qui en fait un emplacement privilégié pour profiter des couchers de soleil célèbre…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
66.0
413,619
Apartment 2 chambres
99.0
512,655
Association
BitProperty
Complexe résidentiel TWINS
Paphos, Chypre
depuis
$438,319
Surface 98 m²
1 objet immobilier 1
TWINS est un projet résidentiel élégant composé de deux immeubles d'appartements avec un total de 25 unités, situé à distance de marche de la vieille ville de Paphos et à seulement 3 minutes en voiture des plages de sable de Kato Paphos. Ces appartements écoénergétiques disposent de fenêtres…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
98.0
442,748
Association
BitProperty
Complexe résidentiel TM BOUTIQUE
Paphos, Chypre
depuis
$523,656
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 64–100 m²
5 objets immobiliers 5
TM Boutique — 5 appartements exclusifs d’une chambre, à seulement 280 m de la plage dans le quartier des Tombes des Rois, Paphos. Surface de 64 à 100 m². Prix à partir de 450 000 €. TM Boutique est une résidence boutique haut de gamme située dans l’un des quartiers les plus prisés de Paph…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
64.2 – 100.5
524,306 – 629,168
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Complexe résidentiel Harmony
Complexe résidentiel Harmony
Paphos, Chypre
depuis
$404,531
Surface 118–206 m²
2 objets immobiliers 2
Harmony est une boutique moderne offrant des appartements de 1, 2 et 3 chambres avec un design frappant et des plans ouverts qui maximisent l'espace et la lumière naturelle. Situé à seulement 700m de la plage et à distance de marche des tombeaux des Rois, de l'Université AUB, et de toutes le…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
117.6
407,794
Apartment 3 chambres
206.3
652,469
Association
BitProperty
Complexe résidentiel City Landmark
Complexe résidentiel City Landmark
Paphos, Chypre
depuis
$453,362
Surface 104–166 m²
3 objets immobiliers 3
City Landmark est un développement résidentiel haut de gamme dans le centre animé de Paphos, Chypre. Conçu avec élégance et fonctionnalité à l'esprit, le complexe propose des appartements modernes avec des plans spacieux, des finitions haut de gamme et une vue panoramique sur la ville. A deu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
103.7
454,398
Apartment 2 chambres
129.8
605,864
Apartment 3 chambres
166.4
827,239
Association
BitProperty
Complexe résidentiel ALSOS
Complexe résidentiel ALSOS
Paphos, Chypre
depuis
$319,884
Surface 94 m²
1 objet immobilier 1
ALSOS est un projet composé de six luxueux appartements de deux chambres situé dans le quartier résidentiel prometteur de Anavargos à Paphos. Les environs offrent de nombreuses commodités, y compris des écoles et un hôpital général. Avec un accès pratique à l'autoroute, au centre-ville et à …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
94.0
326,235
Association
BitProperty
Complexe résidentiel PREMIER
Complexe résidentiel PREMIER
Paphos, Chypre
depuis
$530,596
Surface 355–390 m²
2 objets immobiliers 2
Premier Residences est une collection de 20 villas modernes situées dans le charmant quartier d'Emba, Paphos. Le projet offre un mélange parfait de tranquillité de banlieue et de commodité urbaine, avec des écoles, des magasins et des installations de loisirs à quelques minutes. Chaque maiso…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Cityscape Residence
Paphos, Chypre
depuis
$265,000
Surface 61–86 m²
2 objets immobiliers 2
Présenter notre nouveau projet au cœur dynamique de Paphos, offrant un confort inégalé et un accès facile à toutes les commodités essentielles. Le développement dispose de 12 appartements soigneusement conçus: 4 chambres spacieuses et 8 chambres élégantes. Les appartements de deux chambres s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
265,000
Apartment 2 chambres
86.0
410,000
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Luma Genesis
Paphos, Chypre
depuis
$187,818
Surface 63–91 m²
2 objets immobiliers 2
Luma Genesis est un complexe résidentiel moderne situé dans l'une des zones les plus prometteuses de Paphos, à quelques minutes de la plage de sable Geroskipou. Le projet se compose de 24 appartements élégants de 1 et 2 chambres, combinant l'architecture contemporaine et des aménagements int…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.6
192,246
Apartment 2 chambres
90.6
320,409
Association
BitProperty
Complexe résidentiel City 9
Complexe résidentiel City 9
Paphos, Chypre
depuis
$557,984
Surface 132 m²
1 objet immobilier 1
City 9 est un complexe résidentiel contemporain au cœur de Paphos, à Chypre, offrant des appartements modernes et des maisons de ville conçues pour le confort et le style urbains. Situé à quelques minutes du centre-ville, des écoles, des magasins et de la mer, City 9 allie une architecture é…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
132.0
559,259
Association
BitProperty
Immeuble IKARIA Suites
Immeuble IKARIA Suites
Paphos, Chypre
depuis
$454,999
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 61–175 m²
3 objets immobiliers 3
Ikaria Park est un projet récemment lancé offrant un design nouveau et unique à Paphos. Avec son architecture moderne, ce projet propose une sélection d'appartements élégants de 1 et 2 chambres, ainsi que des penthouses luxueux. Les résidents peuvent profiter d'équipements haut de gamme, y c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
483,527
Apartment 2 chambres
105.0
634,993
Apartment 3 chambres
175.0
1,50M
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Germasogeia View 2
Paphos, Chypre
depuis
$265,000
Surface 69–100 m²
2 objets immobiliers 2
Germasogeia View 2 est un développement résidentiel moderne dans le quartier recherché de Germasogeia à Limassol. Ce bâtiment de trois étages se compose de seulement 8 appartements élégants: 5 une chambre et 3 unités de deux chambres, chacune avec une véranda couverte. Le point culminant du …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0
265,000
Apartment 2 chambres
100.0
375,000
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Akakia Residences
Complexe résidentiel Akakia Residences
Paphos, Chypre
depuis
$225,000
Surface 57–139 m²
2 objets immobiliers 2
Akakia Residences est un développement d'appartements qui combine le design moderne avec un emplacement privilégié, situé au cœur de la ville de Paphos et à proximité de la mer. La philosophie moderne de l'édifice se reflète dans les murs extérieurs en béton à face claire et dans l'utilisati…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.0
225,000
Apartment 2 chambres
139.0
427,000
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Nadia Park
Paphos, Chypre
depuis
$416,992
Surface 97 m²
1 objet immobilier 1
Nadia Park propose une collection exclusive de six appartements élégants de deux chambres dans la zone universelle hautement désirable de Paphos. Conçu pour la vie contemporaine, chaque résidence dispose d'un aménagement ouvert, de finitions haut de gamme et de balcons privés qui invitent à …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
97.5
425,271
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Nadia Park
Paphos, Chypre
depuis
$420,644
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 98 m²
3 objets immobiliers 3
Nadia Park – Appartements modernes à Universal, Paphos Surface totale : ~90–95 m² | Classe énergétique A | Chauffage au sol et système VRF | Piscine, parking et débarras Nadia Park est un projet résidentiel exclusif composé de 6 spacieux appartements de 2 chambres, situé dans le quarti…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
97.5
425,271 – 454,399
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Complexe résidentiel T House
Paphos, Chypre
depuis
$1,68M
Surface 762 m²
1 objet immobilier 1
Maison T — Bungalow 4 chambres contemporain à Geroskipou, PafosCe bungalow magnifiquement conçu allie architecture moderne avec design réfléchi et finitions premium. Doté d'un grand salon ouvert, d'une cuisine élégante, du chauffage au sol et d'une cheminée confortable, il offre un confort e…
Association
BitProperty
