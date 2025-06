Complexe résidentiel Lofos Heights

LOVOS HEIGHTS est un développement résidentiel haut de gamme situé dans la zone d'élite Lofos de Tala, l'une des banlieues les plus recherchées de Paphos. Le projet comprend une collection de villas de 2 et 3 étages de 3 à 4 chambres, chacune construite sur un terrain généreux et offrant une vue imprenable et dégagée sur la mer Méditerranée. Conçue pour une vie raffinée, chaque villa comprend une piscine privée à débordement, chauffage au sol, système A/C caché, éclairage intelligent, CCTV, système d'alarme, panneaux solaires et portail d'entrée électrique. A seulement 10 minutes du centre-ville de Paphos, de la plage, de l'école internationale et du terrain de golf, LOFOS HEIGHTS offre le cadre idéal pour vivre en permanence dans un endroit paisible et surélevé.