Appartement dans un nouvel immeuble IKARIA Suites

Ikaria Park est un projet récemment lancé offrant un design nouveau et unique à Paphos. Avec son architecture moderne, ce projet propose une sélection d'appartements élégants de 1 et 2 chambres, ainsi que des penthouses luxueux. Les résidents peuvent profiter d'équipements haut de gamme, y compris un café au rez-de-chaussée, une piscine commune, une salle de sport en plein air et des espaces de coworking. Le développement est situé à quelques minutes du cœur de Paphos, offrant un accès facile à toutes les attractions de la ville.

Le parc Ikaria offre également un parking couvert sécurisé, des jardins magnifiquement aménagés et une sécurité contrôlée par vidéo, assurant confort et tranquillité d'esprit. C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent un style de vie moderne et pratique dans l'un des meilleurs endroits de Paphos.