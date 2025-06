Complexe résidentiel Azure Vista

Azure Vista Villas — Contemporary Living with Panoramic Sea Views à Yeroskipou, Paphos

Azure Vista Villas est un projet résidentiel moderne situé dans la zone surélevée de Yeroskipou–Ayia Marinouda, à seulement 5 minutes des plages de sable de Paphos et du centre-ville. Chaque villa de trois chambres dispose d'intérieurs spacieux, d'un jardin sur le toit avec vue dégagée sur la mer, chauffage au sol, systèmes VRV, et des dispositions pour les panneaux solaires et la recharge électrique. Piscine privée en option, design moderne et haute efficacité énergétique (classe A) en font un choix parfait pour les familles ou les investisseurs dans un emplacement privilégié près d'Elea Golf et toutes les commodités essentielles.