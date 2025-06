Complexe résidentiel Apollo Court

Apollon Court — Résidences contemporaines de 3 chambres à Geroskipou, Paphos

Apollo Court est un développement élégant de seulement quatre maisons modernes semi-détachées, chacune avec trois chambres, situé dans la prestigieuse région de Koloni de Geroskipou, près du golf Elea. Ces résidences spacieuses disposent de grandes vérandas, toits privés avec vue sur la mer, construction écoénergétique, entrées privées, et aucun frais communaux. A quelques pas des supermarchés, boulangeries, pharmacies et cafés, et à seulement 5 minutes en voiture de la plage et du centre-ville de Paphos. Un excellent choix pour vivre et investir.