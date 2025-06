Complexe résidentiel Noble

Situé à quelques minutes de la plage et de la vieille ville, cet élégant appartement de deux chambres offre un mélange parfait de charme côtier et de commodité urbaine. Partie d'un bâtiment de boutique avec seulement six résidences, il dispose d'un salon ouvert, balcons vue sur la mer, finitions haut de gamme, A/C intégré, parking privé, et un accès sécurisé fermé. Inondée de lumière naturelle et conçue pour le confort, cette maison est idéale pour les familles, les professionnels ou les investisseurs qui recherchent un style de vie haut de gamme au cœur de Paphos.