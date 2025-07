Complexe résidentiel Sea Caves Villas

Sea Caves Villas est une collection exclusive de maisons de luxe situées dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Paphos, près des célèbres Sea Caves et de la péninsule d'Akamas. Ces villas spacieuses offrent 3 à 5 chambres, piscines privées, jardins paysagers et vue imprenable sur la mer. Conçu pour un confort et une intimité ultimes, chaque maison est à quelques minutes de Coral Bay, des écoles internationales et des restaurants raffinés. Idéal pour un style de vie serein ou un investissement à haut rendement à Chypre.