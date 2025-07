Complexe résidentiel Eden Bay

Eden Bay est un projet résidentiel haut de gamme à Kato Paphos, mêlant curvy, architecture d'inspiration méditerranéenne avec un confort exceptionnel et une vie raffinée. Le développement comprend cinq bâtiments avec 88 résidences, allant des studios aux appartements spacieux et penthouses exclusifs avec piscines privées. Idéalement situé à distance de marche des plages de sable, des restaurants, des magasins et des sites historiques, la baie d'Eden propose des finitions haut de gamme telles que parquet, salles de bains en marbre, chauffage au sol et fenêtres à plafond. Équipé et sécurisé, le complexe comprend également des piscines, un spa, une salle de sport et des espaces de coworking, créant ainsi un parfait équilibre entre vie urbaine et sérénité en bord de mer.