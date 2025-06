Complexe résidentiel LA BELLA

La Bella est un complexe résidentiel moderne à seulement 2 km de la mer, situé dans la charmante ville de Geroskipou sur la côte sud de Chypre. Le projet comprend 16 appartements élégants répartis sur trois bâtiments de 2 étages, offrant des studios, des unités de 1 et 2 chambres. Les résidents profitent d'une piscine commune, de jardins paysagers, de terrasses sur le toit, d'une aire de jeux pour enfants et d'un snack-bar, tous dans une communauté sécurisée fermée. Avec un design élégant, des finitions de haute qualité, et à proximité de la plage, de l'aéroport et du centre-ville, La Bella est parfait pour les séjours et les vacances.