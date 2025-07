Complexe résidentiel Olivelia Homes

Olivelie Homes propose 19 villas de luxe de 3 chambres dans la région de Geroskipou de Paphos, conçues pour un séjour moderne et un confort à long terme. Chaque villa dispose de plafonds de 3,10m, d'intérieurs spacieux et d'une lumière naturelle abondante. Sont inclus le chauffage avancé par le sol avec des commandes de zone, un système de refroidissement VRV haute performance, et un 5.2k W panneau solaire photovoltaïque.

Les fenêtres écoénergétiques, l'isolation complète et une cote d'efficacité énergétique de la catégorie A assurent la durabilité et les économies. Pour la tranquillité d'esprit, chaque villa comprend un système d'alarme, CCTV avec quatre caméras, portails électriques, et la fourniture de recharge EV. Avec piscine en option, espace barbecue, stockage et parking couvert pour deux voitures, ces maisons redéfinissent le luxe intelligent vivant à Chypre.