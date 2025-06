Complexe résidentiel EMBLEM

Emblem — La vie moderne au cœur de Paphos

Emblem est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier recherché de l'universal de Paphos, à quelques pas du centre commercial Kings Avenue, de la plage, des bars, des restaurants et de l'Université américaine de Beyrouth. Le développement comprend 7 appartements modernes — six unités de 2 chambres et un penthouse de 3 chambres — sur 4 étages. Conçu avec des finitions de qualité supérieure, des options de chauffage au sol, la climatisation VRV, un parking couvert avec recharge EV, une piscine commune avec jacuzzi intégré, et un accès sécurisé, Emblem offre à la fois confort et emplacement privilégié pour la vie ou l'investissement méditerranéens modernes.