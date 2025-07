City 9 est un complexe résidentiel contemporain au cœur de Paphos, à Chypre, offrant des appartements modernes et des maisons de ville conçues pour le confort et le style urbains. Situé à quelques minutes du centre-ville, des écoles, des magasins et de la mer, City 9 allie une architecture élégante, des finitions de qualité et un style de vie pratique – parfait pour les familles ou l'investissement.