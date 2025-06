Complexe résidentiel SEAVIEW

MITO Seaview — Complexe résidentiel moderne avec vue magnifique sur la mer, Paphos

MOTO Seaview est un développement élégant d'appartements contemporains, maisons de ville, et villas, situé sur un emplacement élevé offrant une vue dégagée sur la mer. Conçus avec une architecture minimaliste et des aménagements fonctionnels, les maisons disposent d'intérieurs spacieux, de grandes terrasses et de finitions de haute qualité. Les résidents ont accès à une piscine commune, à des jardins aménagés et à un parking privé. Idéalement situé à seulement 5 minutes du centre de Paphos, des plages, des supermarchés et de toutes les commodités urbaines, MITO Seaview est un choix parfait pour vivre et investir.