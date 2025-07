Complexe résidentiel Golden View

Or View est un développement exclusif de 57 villas de luxe de 3 chambres avec piscines privées, situé au cœur de Pegeia, Paphos. Construits selon des normes élevées, ces villas offrent une vue imprenable sur la mer et la ville. Le projet est entouré de toutes les commodités essentielles – centre médical, écoles, supermarché, restaurants – et à quelques minutes de la baie de Coral et de la future Marina Paphos. Idéal pour vivre ou investir dans une région sûre, ensoleillée et en croissance de Chypre.