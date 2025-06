Complexe résidentiel LIBRA

LIBRA est une communauté résidentielle fermée de 11 villas de deux étages avec 2 et 3 chambres, chacune avec une piscine privée et une vue dégagée sur la mer Méditerranée. Situé dans la zone hautement désirable de Chloraka, à seulement 1 km de la plage et à 4 km du centre-ville de Paphos, le développement allie architecture contemporaine et environnement naturel pour offrir intimité, confort et efficacité énergétique (classe A). Chaque villa comprend des appareils électriques, des unités A/C, un système d'alarme, des panneaux solaires de 5kW, un interphone, et des dispositions pour la recharge EV et le chauffage central. Un choix idéal pour la vie permanente et l'investissement.