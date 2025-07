Complexe résidentiel Pine Park

Pine Park est une boutique de 12 appartements de luxe contemporains de 2 chambres, situés dans les tombes désirables de la région des Rois de Kato Paphos, à quelques minutes de la mer, des restaurants et des monuments culturels.

Chaque appartement dispose d'intérieurs spacieux, de grands balcons couverts et d'éléments de conception modernes tels qu'un système VRV caché pour le chauffage et le refroidissement, des cuisines et armoires intégrées, et des salles de bains élégantes avec douches à l'italienne et toilettes murales.

Tous les logements disposent d'une salle de stockage privée, d'un parking couvert avec chargeur EV et de systèmes d'alarme individuels. Le complexe offre des équipements communs haut de gamme, dont une piscine avec vestiaires, une salle de sport entièrement équipée et une aire de jeux extérieure. Classe d'efficacité énergétique: A.