Appartement dans un nouvel immeuble La Mer

La Mer est un luxueux projet résidentiel situé à proximité des tombeaux des Rois protégés par l'UNESCO à Paphos. Le développement offre une vue imprenable sur la mer et est à distance de marche de la plage, ce qui en fait un emplacement privilégié pour profiter des couchers de soleil célèbres de Paphos. Les résidents bénéficieront d'équipements à proximité, y compris l'Aspire Private British School, des supermarchés, des restaurants et une gare routière. Le projet se compose de 16 appartements de haute qualité avec des intérieurs et extérieurs magnifiquement conçus, offrant à la fois confort et style dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville.