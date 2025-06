Complexe résidentiel KONIA THEA

KONIA THEA est un développement résidentiel de luxe composé de deux villas uniques, situées dans la zone prestigieuse et tranquille de Konia, à l'extrémité ouest de Paphos. Chaque villa offre une vue panoramique dégagée sur la mer et des couchers de soleil à couper le souffle, avec un accent sur l'intimité, l'espace et la vie raffinée. Dotés de piscines privées à débordement, de jardins sur le toit, de chauffage par le sol, de systèmes de sécurité et d'interphone, de portails électriques et de la classe d'efficacité énergétique A, ces maisons allient design contemporain et environnement naturel. A seulement 500 mètres de l'autoroute Paphos-Limassol et à quelques minutes de toutes les commodités clés, KONIA THEA est un investissement rare dans le confort et le style intemporels.