Complexe résidentiel ARTEMIS VILLAS

ARTEMIS est un développement exclusif de 23 luxueuses villas de trois chambres, trois salles de bains situé à seulement 200 mètres de la plage dans la zone hautement désirable de Kato Paphos. Chaque villa dispose d'une piscine privée, d'un jardin sur le toit avec jacuzzi en option, d'un chargeur électrique et d'un système d'alarme high-tech. Avec une efficacité énergétique de classe A, des aménagements spacieux, une vue sur la mer et la montagne, et des finitions premium, ces villas sont conçues pour le confort, la sécurité et le style. Idéalement situé à proximité des écoles, des commerces et des équipements de loisirs, ARTEMIS offre un mélange parfait de luxe et de commodité, idéal pour un séjour permanent ou un investissement à haut rendement à Chypre.