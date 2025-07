Complexe résidentiel The Triangle House

La Triangle House est une villa unique de 3 chambres dans les prestigieux tombeaux des Rois, à quelques minutes de la plage de Vénus et des équipements locaux. Doté d'une architecture triangulaire emblématique, chauffage au sol, refroidissement VRV, 5,2k Les panneaux solaires W et l'efficacité énergétique A. Comprend un salon spacieux, cuisine élégante, suite parentale avec salle de bains privative, piscine privée, zone barbecue, système de sécurité avec CCTV, et parking couvert avec chargeur EV. Un point de repère du design, du confort et de la technologie.