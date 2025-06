Complexe résidentiel DOWNTOWN

Résidences du centre-ville — Vivre au cœur de Kato Paphos

Situé dans le centre même de Kato Paphos, le Downtown Residences propose des appartements élégants de 2 et 3 chambres à seulement 5 minutes à pied de la plage, du port et de la zone touristique, et à seulement 10 minutes du centre commercial Kings Avenue. Les résidences disposent d'aménagements spacieux, de grandes vérandas, vue sur la mer depuis les étages supérieurs, finitions premium, chauffage par le sol, climatisation VRV, CCTV, accès sécurisé fermé, une piscine, jacuzzi et salle de sport. Un choix idéal pour vivre confortablement ou un investissement à haut rendement.