Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Immeuble AURA
Konia, Chypre
depuis
$273,848
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 73–94 m²
2 objets immobiliers 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
73.0
275,244
Apartment 2 chambres
94.0
374,800
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Complexe résidentiel KONIA THEA
Konia, Chypre
depuis
$1,24M
Surface 475 m²
2 objets immobiliers 2
KONIA THEA est un développement résidentiel de luxe composé de deux villas uniques, situées dans la zone prestigieuse et tranquille de Konia, à l'extrémité ouest de Paphos. Chaque villa offre une vue panoramique dégagée sur la mer et des couchers de soleil à couper le souffle, avec un accent…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Complexe résidentiel EVO Homes
Konia, Chypre
depuis
$947,264
Surface 582–662 m²
2 objets immobiliers 2
EVO Les maisons représentent un nouveau niveau de vie de luxe au cœur de Konia, Paphos. Ces villas modernes sont conçues avec soin avec des finitions haut de gamme, chauffage au sol, climatisation VRV, et des systèmes économes en énergie, y compris des panneaux photovoltaïques. Des intérieur…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Complexe résidentiel KONIA PANTHEA
Konia, Chypre
depuis
$679,766
Surface 450–570 m²
2 objets immobiliers 2
KONIA PANTHEA est un projet résidentiel prestigieux composé de seulement 3 villas de luxe, situées dans la zone sereine et haut de gamme de Konia, à quelques minutes du centre-ville de Paphos. Le design architectural moderne se marie parfaitement avec l'environnement naturel, offrant une con…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Complexe résidentiel FAIRVIEW
Konia, Chypre
depuis
$516,648
3 objets immobiliers 3
Fairview — contemporain Villas dans la région prestigieuse de Konia, PaphosFairview est une collection de villas modernes et économes en énergie de 3 et 4 chambres situé dans le quartier résidentiel recherché de Konia, à seulement 5 minutes du centre-ville de Paphos et de la mer. Chaque vill…
Association
BitProperty
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
