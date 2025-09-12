  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Complexe résidentiel The Pearl

Complexe résidentiel The Pearl

Chlórakas, Chypre
depuis
$640,000
BTC
7.6126726
ETH
399.0127178
USDT
632 758.0837317
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
7
Laisser une demande
ID: 27977
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Koinoteta Chloraka
  • Ville
    Chlórakas

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Bienvenue à The Pearl, où l'artisanat exceptionnel rencontre le design innovant au cœur de Paphos, à Chypre. Notre engagement envers la qualité et l'attention au détail sont évidents dans tous les aspects de nos complexes résidentiels. Chaque maison est construite avec soin selon les normes les plus élevées, assurant non seulement l'attrait esthétique, mais aussi la valeur d'investissement à long terme pour nos clients. Avec un portefeuille diversifié mettant en valeur les espaces de vie modernes, The Pearl offre une occasion unique de posséder un coin de paradis. Découvrez le mélange parfait de luxe et de fonctionnalité, et découvrez votre maison de rêve avec nous aujourd'hui.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 355.0 – 359.0
Prix ​​par m², USD 1,783 – 1,859
Prix ​​de l'appartement, USD 640,000 – 660,000

Localisation sur la carte

Chlórakas, Chypre
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Larnaca, Chypre
depuis
$142,216
Complexe résidentiel The Triangle House
Paphos, Chypre
depuis
$870,777
Complexe résidentiel T House
Paphos, Chypre
depuis
$1,68M
Complexe résidentiel Lyra Villas
Kissonerga, Chypre
depuis
$501,062
Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I
Ayia Marina Chrysochous, Chypre
depuis
$528,129
Vous regardez
Complexe résidentiel The Pearl
Chlórakas, Chypre
depuis
$640,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Proekt Blue Star v Pafos
Complexe résidentiel Proekt Blue Star v Pafos
Complexe résidentiel Proekt Blue Star v Pafos
Complexe résidentiel Proekt Blue Star v Pafos
Complexe résidentiel Proekt Blue Star v Pafos
Afficher tout Complexe résidentiel Proekt Blue Star v Pafos
Complexe résidentiel Proekt Blue Star v Pafos
Paphos, Chypre
depuis
$228,472
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Le Blue Star Project est un complexe résidentiel moderne et confortable au centre de Paphos, situé dans la zone universelle. Idéal pour l'hébergement et l'investissement. sur le complexe: Lieu: au centre de Paphos, dans la zone universelle. Il y a de nombreux magasins, restaurants, cafés…
Agence
Etalon Estate Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Afficher tout Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Péyia, Chypre
depuis
$2,59M
Surface 3 000 m²
1 objet immobilier 1
Jewel of the Seacaves — Villas de luxe dans l'une des zones côtières les plus prestigieuses de PaphosLe Jewel of the Seacaves est situé dans le magnifique quartier des grottes de la mer, à seulement 4 minutes à pied de la mer et à 5 minutes en voiture de la baie de Coral, des commerces locau…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Afficher tout Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Péyia, Chypre
depuis
$1,79M
Surface 1 166 m²
1 objet immobilier 1
ZEUS Mer Caves est un projet résidentiel exclusif situé dans la prestigieuse zone côtière de Paphos. Ces villas contemporaines allient élégance architecturale avec vue panoramique sur la mer et confort haut de gamme. Les aménagements spacieux, les piscines privées, les hauts plafonds, les fe…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Realting.com
Aller