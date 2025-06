Complexe résidentiel KONIA PANTHEA

KONIA PANTHEA est un projet résidentiel prestigieux composé de seulement 3 villas de luxe, situées dans la zone sereine et haut de gamme de Konia, à quelques minutes du centre-ville de Paphos. Le design architectural moderne se marie parfaitement avec l'environnement naturel, offrant une connexion fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs. Chaque villa est située sur un terrain généreux avec l'option pour une piscine privée et un jardin sur le toit, et offre une vue dégagée sur la mer. Avec une efficacité énergétique de classe A, des cuisines sur mesure, des finitions haut de gamme, et des dispositions pour le chauffage central et A / C, c'est un cadre idéal pour une vie paisible et permanente dans un environnement de haute qualité.