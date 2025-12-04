  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Péyia
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Cap St Georges
Complexe résidentiel Cap St Georges
Complexe résidentiel Cap St Georges
Complexe résidentiel Cap St Georges
Complexe résidentiel Cap St Georges
Complexe résidentiel Cap St Georges
Péyia, Chypre
depuis
$1,74M
Surface 620–800 m²
2 objets immobiliers 2
Le Cap St Georges est une station balnéaire prestigieuse sur la côte sud-ouest de Chypre, près de Paphos. Offrant des villas et des résidences de luxe avec vue panoramique sur la mer, il combine une architecture élégante, des finitions haut de gamme et des équipements 5 étoiles, y compris un…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Afficher tout Complexe résidentiel ZEUS
Complexe résidentiel ZEUS
Péyia, Chypre
depuis
$1,79M
Surface 1 166 m²
1 objet immobilier 1
ZEUS Mer Caves est un projet résidentiel exclusif situé dans la prestigieuse zone côtière de Paphos. Ces villas contemporaines allient élégance architecturale avec vue panoramique sur la mer et confort haut de gamme. Les aménagements spacieux, les piscines privées, les hauts plafonds, les fe…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Afficher tout Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Complexe résidentiel Jewel Of The Seacaves
Péyia, Chypre
depuis
$2,59M
Surface 3 000 m²
1 objet immobilier 1
Jewel of the Seacaves — Villas de luxe dans l'une des zones côtières les plus prestigieuses de PaphosLe Jewel of the Seacaves est situé dans le magnifique quartier des grottes de la mer, à seulement 4 minutes à pied de la mer et à 5 minutes en voiture de la baie de Coral, des commerces locau…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Afficher tout Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Péyia, Chypre
depuis
$639,769
Surface 293–800 m²
3 objets immobiliers 3
Infinity est un développement exclusif de 20 villas indépendantes de luxe dans la ville sereine de Peyia, offrant des maisons de 3 à 5 chambres avec piscines privées, chauffage au sol et systèmes VRF avancés. Conçu pour l'élégance et la durabilité, chaque villa bénéficie d'une vue panoramiqu…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Sentire Park
Complexe résidentiel Sentire Park
Complexe résidentiel Sentire Park
Complexe résidentiel Sentire Park
Complexe résidentiel Sentire Park
Afficher tout Complexe résidentiel Sentire Park
Complexe résidentiel Sentire Park
Péyia, Chypre
depuis
$935,497
Surface 607–624 m²
2 objets immobiliers 2
Cette villa de 4 chambres au parc Sentire offre un mélange parfait de luxe, de confort et de connexion à la nature dans la prestigieuse zone des grottes de la mer de Peyia. Conçu avec de hauts plafonds, un salon ouvert et des espaces extérieurs étendus, il dispose d'une suite parentale et de…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Afficher tout Complexe résidentiel Golden View
Complexe résidentiel Golden View
Péyia, Chypre
depuis
$598,384
Surface 152–201 m²
2 objets immobiliers 2
Or View est un développement exclusif de 57 villas de luxe de 3 chambres avec piscines privées, situé au cœur de Pegeia, Paphos. Construits selon des normes élevées, ces villas offrent une vue imprenable sur la mer et la ville. Le projet est entouré de toutes les commodités essentielles – ce…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Complexe résidentiel Sea Caves Villas
Péyia, Chypre
depuis
$673,908
Surface 136–565 m²
3 objets immobiliers 3
Sea Caves Villas est une collection exclusive de maisons de luxe situées dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Paphos, près des célèbres Sea Caves et de la péninsule d'Akamas. Ces villas spacieuses offrent 3 à 5 chambres, piscines privées, jardins paysagers et vue imprenable sur la…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Afficher tout Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Péyia, Chypre
depuis
$1,27M
Surface 582 m²
1 objet immobilier 1
Blue Horizon est une villa de luxe de 4 chambres, de 5 salles de bains dans la prestigieuse zone des grottes de la mer de Chypre, à seulement 200m de la mer. Entourée de beauté naturelle et de voisins célèbres, cette maison design de 237 m2 sur un terrain de 582 m2 offre une vie ouverte, une…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Afficher tout Complexe résidentiel Coral Bay
Complexe résidentiel Coral Bay
Péyia, Chypre
depuis
$781,476
Surface 278 m²
1 objet immobilier 1
Villas de la baie de corail — bord de mer Vivant dans l'un des endroits les plus beaux de PaphosA seulement 500 mètres de la célèbre plage de Coral Bay, ces villas offrent un mélange parfait d'intimité, de beauté naturelle et de commodité de haut niveau. À distance de marche des restaurants,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
278.2
793,075
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Sur la carte
Realting.com
Aller