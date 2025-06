Complexe résidentiel ORION

ORION VILLAS est un développement résidentiel exclusif comprenant 10 villas (4 bungalows et 6 maisons de deux étages), situé dans le prestigieux village de Tala, à seulement 4 minutes du centre-ville de Paphos, de la plage et du terrain de golf. Chaque villa dispose de 3 à 4 chambres et est située sur un terrain généreux avec vue dégagée sur la mer et la baie de Peyia. Conçues avec une approche architecturale moderne, les villas offrent des piscines à débordement, des aménagements spacieux, des cuisines sur mesure, des finitions haut de gamme, et la classe d'efficacité énergétique. Les dispositions relatives à la climatisation et au chauffage central sont incluses, ce qui rend ces maisons idéales pour la vie permanente et l'investissement.