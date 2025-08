Complexe résidentiel Harmony

Harmony est une boutique moderne offrant des appartements de 1, 2 et 3 chambres avec un design frappant et des plans ouverts qui maximisent l'espace et la lumière naturelle. Situé à seulement 700m de la plage et à distance de marche des tombeaux des Rois, de l'Université AUB, et de toutes les commodités clés, il allie commodité et sérénité. Les résidents apprécient les caractéristiques de la maison intelligente, une piscine commune, un parking couvert et une vue sur la mer depuis certains logements. Idéal à la fois pour l'investissement et Chypre Résidence Permanente, Harmony offre une vie élégante dans un excellent emplacement Paphos.