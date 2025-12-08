  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Tremithousa
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Paphos
41
Larnaca
5
Péyia
9
Agía Nápa
2
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCES 7
Tremithousa, Chypre
depuis
$502,816
Surface 300 m²
1 objet immobilier 1
MESOYI RESIDENCES est un grand développement résidentiel situé sur plus de 35 000 m2 de paysage rural serein, à quelques minutes du centre-ville de Paphos et des équipements clés. Le projet comprend plus de 80 villas modernes de 3 à 6 chambres, des terrains de 270 à 360 m2, et des espaces in…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Complexe résidentiel MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Chypre
depuis
$513,294
Surface 201 m²
1 objet immobilier 1
RÉSIDENCES DE MESOYI 8 est un grand développement résidentiel situé sur plus de 35 000 m2 de paysage rural serein, à quelques minutes du centre-ville de Paphos et des commodités clés. Le projet comprend plus de 80 villas modernes de 3 à 6 chambres, des terrains de 270 à 360 m2, et des espace…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Sur la carte
Realting.com
Aller