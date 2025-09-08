Complexe résidentiel Celestia

Bienvenue à Celestia, une retraite paisible au bord de Kato Paphos, où la brise méditerranéenne rencontre le charme de la vie côtière. Ce développement boutique propose 16 appartements pensés, combinant architecture contemporaine et intérieurs élégants pour créer un sentiment intemporel de confort et de style. Avec un choix de résidences d'une ou deux chambres, chaque maison est conçue pour élever la vie quotidienne à travers des aménagements intelligents et des finitions raffinées. A quelques minutes des plages de sable fin et de la promenade animée de Kato Paphos, Celestia offre un accès facile aux meilleures attractions de la région tout en préservant une atmosphère de calme et d'intimité. Les résidents peuvent profiter d'un jardin sur le toit avec vue panoramique et d'une piscine commune, l'endroit idéal pour se détendre sous le soleil ou se détendre avec une baignade rafraîchissante. Celestia est plus qu'une résidence ; c'est un sanctuaire qui allie charme côtier, confort moderne et tranquillité dans un cadre harmonieux.