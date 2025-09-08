  1. Realting.com
Complexe résidentiel Celestia

Paphos, Chypre
$255,000
7
ID: 27577
Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Bienvenue à Celestia, une retraite paisible au bord de Kato Paphos, où la brise méditerranéenne rencontre le charme de la vie côtière. Ce développement boutique propose 16 appartements pensés, combinant architecture contemporaine et intérieurs élégants pour créer un sentiment intemporel de confort et de style. Avec un choix de résidences d'une ou deux chambres, chaque maison est conçue pour élever la vie quotidienne à travers des aménagements intelligents et des finitions raffinées. A quelques minutes des plages de sable fin et de la promenade animée de Kato Paphos, Celestia offre un accès facile aux meilleures attractions de la région tout en préservant une atmosphère de calme et d'intimité. Les résidents peuvent profiter d'un jardin sur le toit avec vue panoramique et d'une piscine commune, l'endroit idéal pour se détendre sous le soleil ou se détendre avec une baignade rafraîchissante. Celestia est plus qu'une résidence ; c'est un sanctuaire qui allie charme côtier, confort moderne et tranquillité dans un cadre harmonieux.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 65.5
Prix ​​par m², USD 3,892
Prix ​​de l'appartement, USD 254,997
Appartements 2 chambres
Surface, m² 104.2
Prix ​​par m², USD 3,598
Prix ​​de l'appartement, USD 375,000

Autres complexes
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Complexe résidentiel Sunset Breeze
Kissonerga, Chypre
depuis
$1,44M
Surface 240–245 m²
2 objets immobiliers 2
Sunset Breeze — La vie côtière contemporaine à ChypreSunset Breeze est un développement résidentiel moderne situé dans l'une des zones côtières les plus recherchées de Chypre. Avec une architecture élégante, des aménagements spacieux, des terrasses privées et une vue panoramique sur la mer, …
Association
BitProperty
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Afficher tout Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Paphos, Chypre
depuis
$387,592
Surface 50–332 m²
14 objets immobiliers 14
Olivia Homes sont des villas élégantes à Chypre, mélangeant luxe et nature. Chaque villa dispose de chambres spacieuses, d'équipements modernes et de finitions de haute qualité. Avec une vue imprenable sur le paysage environnant, des terrasses étendues et des piscines privées, ces maisons of…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0
1,05M
Villa
264.0 – 332.0
579,806 – 626,659
Appartement
79.0 – 90.0
450,960 – 515,383
Association
BitProperty
Complexe résidentiel NEO Residence
Complexe résidentiel NEO Residence
Complexe résidentiel NEO Residence
Complexe résidentiel NEO Residence
Complexe résidentiel NEO Residence
Afficher tout Complexe résidentiel NEO Residence
Complexe résidentiel NEO Residence
District de Famagouste, Chypre
depuis
$310,319
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Meilleur pour vousUne vie comme les vacances avec son emplacement magnifique 25 minutes de l'aéroport, 5 minutes des écoles privées, 5 minutes de Trikomo, 2 minutes de la mer et de la plage, 10 minutes de Famagusta, 10 minutes de l'hôpital, 2 minutes du supermarché, 10 minutes de l'universit…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
