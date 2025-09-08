Complexe résidentiel Hilltop Villa

Villa exclusive Hilltop à Chloraka représente le mélange parfait de style moderne, de confort et de technologies intelligentes innovantes. Situé sur un terrain de 532 m2, cette résidence de quatre chambres d'une superficie couverte de 181,95 m2 offre un aménagement ouvert et lumineux conçu pour la vie contemporaine. La villa dispose de trois salles de bains et d'un WC invités, tandis que les finitions premium — y compris le béton décoratif, les murs en pierre et les accents en bois — ajoutent élégance et caractère. Équipé d'un système Smart Home ultramoderne, il offre confort et sécurité à portée de main. À l'extérieur, les résidents peuvent profiter d'une piscine privée, d'un barbecue dédié aux rassemblements extérieurs et d'un parking pour deux véhicules. Plus qu'une maison, cette villa est une déclaration d'élégance raffinée et d'un style de vie moderne.