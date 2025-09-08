  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Complexe résidentiel Hilltop Villa

Complexe résidentiel Hilltop Villa

Chlórakas, Chypre
depuis
$1,20M
4
ID: 27582
Dernière actualisation: 08/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Koinoteta Chloraka
  • Ville
    Chlórakas

À propos du complexe

Villa exclusive Hilltop à Chloraka représente le mélange parfait de style moderne, de confort et de technologies intelligentes innovantes. Situé sur un terrain de 532 m2, cette résidence de quatre chambres d'une superficie couverte de 181,95 m2 offre un aménagement ouvert et lumineux conçu pour la vie contemporaine. La villa dispose de trois salles de bains et d'un WC invités, tandis que les finitions premium — y compris le béton décoratif, les murs en pierre et les accents en bois — ajoutent élégance et caractère. Équipé d'un système Smart Home ultramoderne, il offre confort et sécurité à portée de main. À l'extérieur, les résidents peuvent profiter d'une piscine privée, d'un barbecue dédié aux rassemblements extérieurs et d'un parking pour deux véhicules. Plus qu'une maison, cette villa est une déclaration d'élégance raffinée et d'un style de vie moderne.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 182.0
Prix ​​par m², USD 6,595
Prix ​​de l'appartement, USD 1,20M

Localisation sur la carte

Chlórakas, Chypre
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
