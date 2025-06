Complexe résidentiel Green Heaven

Ciel vert — Villas contemporaines dans la région prestigieuse de Yeroskipou, Paphos

Green Heaven est un projet résidentiel exclusif de seulement quatre villas indépendantes modernes avec 3 chambres, situé dans le quartier Ayia Marinouda de Yeroskipou, près du célèbre domaine Elea Golf. Ces maisons offrent des intérieurs spacieux, une efficacité énergétique de classe A, une isolation thermique, des systèmes de pression d'eau, des toilettes et douches cachées, et des options pour le chauffage au sol, la climatisation VRV, des panneaux photovoltaïques, une piscine privée et un système d'alarme. A quelques pas des magasins, pharmacies et cafés, et à seulement 5 minutes du centre-ville de Paphos et de la plage. Un mélange parfait d'emplacement, de conception et de commodité.