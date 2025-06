Complexe résidentiel ALSOS

ALSOS est un projet composé de six luxueux appartements de deux chambres situé dans le quartier résidentiel prometteur de Anavargos à Paphos. Les environs offrent de nombreuses commodités, y compris des écoles et un hôpital général. Avec un accès pratique à l'autoroute, au centre-ville et à la mer, cet emplacement est particulièrement attrayant. Tous les appartements offrent une vue imprenable sur la mer grâce au paysage naturel environnant et aux bâtiments gouvernementaux existants. L'architecture moderne, les intérieurs confortables et les matériaux de finition de haute qualité créent une atmosphère de confort et de chaleur. C'est un choix idéal pour la résidence permanente et l'investissement avec un potentiel de revenu locatif élevé.