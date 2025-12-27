  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Chlórakas
Complexe résidentiel Oasis Garden
Chlórakas, Chypre
depuis
$405,598
Surface 138 m²
2 objets immobiliers 2
Oasis Garden — Eco-Lifestyle à Chloraka, PaphosOasis Garden est un sanctuaire vert au cœur de Chloraka, Paphos, conçu pour ceux qui cherchent l'harmonie entre la vie urbaine et la nature. Le complexe dispose d'une architecture éco-consciente moderne, d'un paysage luxuriant, de systèmes de br…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
138.0
414,427
Association
BitProperty
Complexe résidentiel The Pearl
Complexe résidentiel The Pearl
Chlórakas, Chypre
depuis
$640,000
Surface 355–359 m²
2 objets immobiliers 2
Bienvenue à The Pearl, où l'artisanat exceptionnel rencontre le design innovant au cœur de Paphos, à Chypre. Notre engagement envers la qualité et l'attention au détail sont évidents dans tous les aspects de nos complexes résidentiels. Chaque maison est construite avec soin selon les normes …
Association
BitProperty
Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
Chlórakas, Chypre
depuis
$1,80M
Surface 504–1 400 m²
2 objets immobiliers 2
La Galerie est une boutique de sept résidences privées contemporaines à Paphos, conçues avec harmonie, élégance et fonctionnalité. Situé près de la plage, chaque maison offre une vue imprenable sur la mer, une vie intérieure-extérieure transparente, et une architecture sophistiquée inspirée …
Association
BitProperty
Complexe résidentiel LIBRA
Complexe résidentiel LIBRA
Chlórakas, Chypre
depuis
$506,944
Surface 240 m²
1 objet immobilier 1
LIBRA est une communauté résidentielle fermée de 11 villas de deux étages avec 2 et 3 chambres, chacune avec une piscine privée et une vue dégagée sur la mer Méditerranée. Situé dans la zone hautement désirable de Chloraka, à seulement 1 km de la plage et à 4 km du centre-ville de Paphos, le…
Association
BitProperty
Complexe résidentiel CIRVIS
Complexe résidentiel CIRVIS
Chlórakas, Chypre
depuis
$251,264
Surface 62–100 m²
3 objets immobiliers 3
CIRVIS est un complexe résidentiel contemporain qui allie l'architecture moderne au confort quotidien. Des intérieurs lumineux, des matériaux de qualité et des aménagements bien conçus créent un sentiment d'harmonie et de facilité. Qu'il s'agisse d'une chambre à coucher confortable ou d'un a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.0
259,017
Apartment 2 chambres
89.0 – 100.0
400,299 – 423,846
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Hilltop Villa
Chlórakas, Chypre
depuis
$1,20M
Surface 182 m²
1 objet immobilier 1
Villa exclusive Hilltop à Chloraka représente le mélange parfait de style moderne, de confort et de technologies intelligentes innovantes. Situé sur un terrain de 532 m2, cette résidence de quatre chambres d'une superficie couverte de 181,95 m2 offre un aménagement ouvert et lumineux conçu p…
Association
BitProperty
