Complexe résidentiel Tress

TRESS est un développement résidentiel exclusif de trois niveaux, avec seulement un luxueux appartement de deux chambres à coucher par étage - assurant un maximum d'intimité et de tranquillité. Idéalement situées dans le centre de Paphos, les résidences sont à distance de marche de Kings Avenue Mall, à seulement 2 minutes en voiture du port et du centre-ville, et à proximité de l'Université AUB.

Chaque appartement est soigneusement conçu et fini selon les normes les plus élevées, avec des fenêtres de sol au plafond, climatisation cachée, chauffage au sol en option, des articles sanitaires intégrés, des carreaux de grand format et une cuisine sur mesure. Que ce soit pour une vie permanente élégante ou comme investissement à haut rendement, TRESS offre un mélange rare de confort, d'élégance et d'emplacement.