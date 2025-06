Complexe résidentiel ELYSIAN HOMES I

Maisons Elysiennes I — La vie contemporaine à Geroskipou, Paphos

Maisons Elysiennes I est une collection premium de villas indépendantes de 3 et 4 chambres situées dans le quartier résidentiel paisible de Yeroskipou–Ayia Marinouda, à seulement 5 minutes des plages de sable de Paphos et du centre-ville. Chaque maison offre des intérieurs spacieux, de grandes vérandas, classe écoénergétique Une construction, et des caractéristiques optionnelles telles que le chauffage au sol, la climatisation VRV, et des piscines privées. Avec un accès à proximité à Elea Golf, écoles, magasins, et l'autoroute Limassol, c'est l'endroit idéal pour vivre et investir en famille.