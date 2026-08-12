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Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
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Alanya, Türkei
von
$139,503
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–121 m²
4 Immobilienobjekte 4
Sichern Sie Ihre Zukunft mit einer erstklassigen Investition an der türkischen Riviera – leben Sie im Paradies und erzielen Sie ein stabiles Einkommen in Euro! Entdecken Sie die Exquisite Residence, eine Premium-Boutique-Anlage, die nur 900 Meter vom weltberühmten Incekum Beach in Avsalla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
138,488 – 167,340
Wohnung 2 zimmer
121.0
282,747 – 300,058
Bauherr
Home World Alanya Construction
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Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Oba, Türkei
von
$241,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 26–181 m²
20 Immobilienobjekte 20
In der Gegend von Oba befinden sich 5 modische Blöcke auf einem Grundstück von 10.000 m2 in insgesamt 90 Luxusapartments verschiedener Layouts mit einzigartigem Panoramablick auf die schicken Toros-Berge und das Mittelmeer, die historische Festung der Stadt Alanya, umgeben von Nadelbäumen, Z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Wohnung 2 zimmer
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Wohnung
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Stadthaus
181.3
1,08M
Haus
98.0
273,000
Studio
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
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Wohnanlage The Cruise Collection
Muratpasa, Türkei
von
$130,879
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Die Cruise Collection befindet sich im Entwicklungsgebiet von Antalya, Altintash. In dem Gebiet sind groß angelegte Bauarbeiten mit der Entwicklung der gesamten erforderlichen Infrastruktur geplant, die es zu einem „neuen Zentrum von Antalya“ machen werden. Die Wohnungen haben hochwertige …
Bauherr
TURKREALT
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TekceTekce
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
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Wohnanlage The Yacht Collection
Alanya, Türkei
von
$72,138
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich im Herzen der Touristenstadt Alanya und erstreckt sich über eine Fläche von 1023 m². Das fünfstöckige Gebäude umfasst Wohnungen mit verschiedenen Layouts von 32 bis 48 m², alle Wohnungen sind in zwei Konzepte — 1 + 1 und Studios unterteilt. Auf jeder Et…
Bauherr
TURKREALT
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Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
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Wohnanlage White Sail Residence
Mahmutlar, Türkei
von
$61,833
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich in der Touristenstadt Mahmutlar, einem Vorort von Alanya. Das zehnstöckige Gebäude umfasst 63 Wohnungen verschiedener Baugruppen: 1 + mit einer Fläche von 45,50 und 53 Quadratmetern; — li 1, mit einer Fläche von 80 Quadratmetern. Meter; 2 + 1, mit ein…
Bauherr
TURKREALT
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Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
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Wohnanlage The Seascape Collection
Okurcalar, Türkei
von
$102,024
Die Wohnanlage befindet sich im Westen von Alanya an einem malerischen Ort - Okurjalar. Der Komplex wird etwas mehr als 25.000 Quadratmeter einnehmen, ein Komplex wurde nach den besten Konzepten von Premium-Fünf-Sterne-Hotels gebaut. Alle Apartments haben eine Fläche von mehr als 100 Quadrat…
Bauherr
TURKREALT
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Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
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Residenz New Life
Oba, Türkei
von
$191,760
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
NEUER LEBENskomplex - Alanya, beide Wir präsentieren Ihnen einen neuen hochmodernen Komplex, dessen Bau wir in Alanya in der Region Oba, nur 1,8 km vom Mittelmeer entfernt, begonnen haben. Die soziale Infrastruktur des Bezirks ist nur wenige Gehminuten von Cafés, Supermärkten, Schulen und…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$118,855
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 25 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer - 20 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern - 5 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
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Kuzucubelen, Türkei
von
$337,921
Ein Projekt bestehend aus 2 Blöcken. Das Projekt verfügt über Wohnungen mit 5 Schlafzimmern.Wohnanlage in 10 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Erholungsgebieten.Mögliche 50% Vorauszahlung und Raten für 12 Monate
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
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Alanya, Türkei
von
$130,310
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
One-bedroom apartments (1+1), measuring 60 sq m, are for sale in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex. This project is ideal for those who want to live close to the sea while still having all the city's amenities within walking distance, as well as for investors looking to rent out t…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
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Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$318,707
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$315,199
Diese komfortable Residenz mit einer reichen Infrastruktur ist eine großartige Gelegenheit für Investoren, die moderne Immobilien zu Schnäppchenpreisen kaufen möchten.Im Herzen einer großen und sehr beliebten Gegend von Alanya - Kestel, in einer Entfernung von 200 Metern von der Küste. Der K…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage DESIRE
Wohnanlage DESIRE
Wohnanlage DESIRE
Wohnanlage DESIRE
Wohnanlage DESIRE
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Wohnanlage DESIRE
Aksu, Türkei
von
$192,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 50 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altintas, einer der vielversprechendsten Gegenden von Antalya.Die Entfernung zum Flughafen beträgt 3 km, zum Meer - 3,5 km.Der Komplex umfasst 127 Premium-Apartments: 73 Residenzen und 54 Wohnungen mit garantierter Miete im Rahmen eines Vertrags mit der…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
192,000
Immobilienagentur
Realty World Green Gayrimenkul
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Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
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Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$402,009
Die Wohnanlage umfasst 359 Wohnungen (mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern) und 51 Gewerberäume (18 Büros und 33 Läden), Innen- und Außenpools für Kinder und Erwachsene, eine Sauna, ein Fitnesscenter und einen Kinderspielplatz im Freien, einen Parkplatz. Vor dem Eingang des Komplexes befindet sich e…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Kargıcak, Türkei
von
$183,853
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fotos der Wohnung auf Anfrage erhältlich. Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 100 m², im Wohnkomplex Azeroth Enesay Residence direkt am Meer. Direkter Meerblick Unmöbliert Baujahr: 2022 Die Azeroth Enesay Residence befindet sich im Stadtteil Kargicak, nur 150 Meter vom Meer entfernt u…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
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Mahmutlar, Türkei
von
$154,462
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Kurzfristige Mietlizenz!Einzimmerwohnungen (1+1) 70 m2, Südfassade, mit Meerblick im Novus Sky Komplex.Der Komplex befindet sich in Alanya im Bereich Mahmutlar, an der Barbaros Street, 120 Meter vom Meer entfernt.Es gibt alles, was Sie für Erholung und dauerhafte Residenz in der Nähe benötig…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
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Mezitli, Türkei
von
$52,405
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 18.000 EUR.► Einzimmerwohnungen (1 + 1) im 2. Stock - 45.000 EUR vom Entwickler 63.000 EUR► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Projekt mit der Infrastruktur eines …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
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Akdeniz, Türkei
von
$75,741
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Hammam, Sauna, Basketballplatz, Kino, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Oba, Türkei
von
$166,516
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Suitable for a residence permit - we can list the price at USD 200,000 in Tapu. Furnished two-bedroom apartment (2+1) 120 m² on the 4th floor in the Ulusoy Residence Oba complex. Layout: Kitchen-living room Spacious entrance area 2 Bedrooms 2 Bathrooms Glazed balcony U…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
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Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Türkei
von
$89,124
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 13.000 EUR.► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Aqua Marin Projekt mit der Infrastruktur eines 5 * Hotels befindet sich 300 Meter vom Meer entfernt, in einem der a…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$89,724
Ein Wohnkomplex in einer gated Community mit vielen Annehmlichkeiten wie Schwimmbad, Pavillons, Sauna und Hammam. Das neue Projekt besteht aus 3 Blöcken. In einem Block gibt es zweizimmerwohnungen, in den anderen zwei - dreizimmerwohnungen.Kann in Raten mit einer Mindestzahlung von 50% und d…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
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Wohngebäude Nobby Garden
Alanya, Türkei
von
$227,428
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Die Wohnanlage von Nobby Garden Der neue Wohnkomplex Nobby Garden befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Alanya - Avsallar. Es besteht aus zwei Blöcken für 117 Wohnungen. Das neue Nobby Garden-Projekt ist ein stilvoller Wohnkomplex mit Schwerpunkt auf dem gemessenen Lebensrh…
Bauherr
Daria Çiçek
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Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
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Kepez, Türkei
von
$373,065
Die Residenz mit einer Baufläche von 14,085 m2 besteht aus 4 Blöcken. Mit seinem Standort und der gemischten Nutzung Projekt-Funktionen; Es wurde entworfen, um die beste Nutzung von geographischen und klimatischen Bedingungen. Aufgrund seiner Lage ist Kepez in der Lage, eine neue Richtung zu…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
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Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Türkei
von
$173,327
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) im Komplex Kavi Dreams Oba.Der Komplex, auf einer Fläche von 11.000 m2, besteht aus sechs 4-stöckigen Wohnblöcken, insgesamt 180 Wohnungen.Das Luxusprojekt befindet sich in Alanya in der renommierten Oba Bereich, nur 3 km vom Stadtzentrum und 950 Meter vom Meer entf…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
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Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$291,311
Luxus leben im Herzen von Alanya, wo jeder Tag wie ein Luxus-Resort ist.Stellen Sie sich einen Ort vor, wo mediterraner Luxus den Geist der Freiheit trifft, und jeden Morgen beginnt mit dem Duft des Meeres, der warmen Sonne und dem Gefühl, dass Sie in den schönsten Flecken auf der Karte sind…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
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Muratpasa, Türkei
von
$208,368
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit reichen sozialen Aktivitäten in Alanya İncekum İncekum, das viele Naturschönheiten von Alanya beherbergt, hebt sich mit seiner herrlichen Natur und dem sauberen Meer als einer der bevorzugten Orte des Bezirks ab. Okurcalar entwickelt sich immer mehr zu einem attraktiven Zentrum…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
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Kargıcak, Türkei
von
$105,569
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished one-bedroom apartment (1+1), 63 sq. m., is now available in the Konak Terrace complex. We present another exceptional project from Alanya's leading developer! Konak Terrace Homes is a new luxury residential complex with all amenities, located on the second line of the sea, …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$499,890
Die Residenz verfügt über einen Garten, einen Loungebereich und einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz, einen Innenpool, ein Dampfbad, eine Sauna und einen Massageraum, einen Fitnessraum.Eigenschaften der Wohnungen KüchenschrankGranit ArbeitsplatteFliesenbodenLage und Infrastruktur in der …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Alle anzeigen Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Tosmur, Türkei
von
$308,860
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Nordic Sky ist ein exquisites Luxusprojekt im Unternehmensstil von Nordic Property Construction. Es erfüllt die Bedürfnisse der selektivsten Immobilienkenner an der Alanya-Küste und zeichnet sich durch die lakonische Architektur und den Komfort eines Elite-Fünf-Sterne-Hotels aus.Auf dem Grun…
Bauherr
Daria Çiçek
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Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Türkei
von
$171,291
Die Residenz verfügt über angelegte Gärten, Gehwege, Kinderspielplätze und Pool, einen Außenpool von 192 m2, Aufenthaltsräume, eine Bar und einen Grillplatz, ein Fitnesscenter, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr Sicherheit, eine Sauna und ein Türkisches Bad.Abschluss - Dezember, 2023.Auss…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.
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Wohnanlage Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.
Erdemli, Türkei
von
$46,077
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex Wir bieten ein Studio im 4. Stock des neuen Luxus-Wohnkomplexes Ilkem Rio 1 zum Verkauf an – mit einem Preisnachlass von 10.000 € gegenüber dem Angebotspreis des Bauträgers. Lage und Konzept Der Komplex befindet sich im Stadtteil Tomük von Mersin, n…
Immobilienagentur
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Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
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Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
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Kuzucubelen, Türkei
von
$348,194
Wir bieten geräumige und komfortable Apartments.Die Residenz verfügt über große Gärten und Zitrushaine, einen Swimmingpool und Sportplätze, einen Minigolfplatz, einen Tierpark, rund um die Uhr Sicherheit, einen Kinderspielplatz, ein Kino, ein Fitnesscenter.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
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Akdeniz, Türkei
von
$107,202
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Sportplatz, etc. Es gibt auch einen Pier auf dem Gebiet des Komplexes.Der Komplex verfügt über ein Gebäude mit Appartements mit 2-3 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mersin ist ein g…
Immobilienagentur
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Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
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Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Türkei
von
$106,438
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 56 m2 auf einem hohen Stock steht zum Verkauf.Wir präsentieren Ihnen ein neues Elite-Investitionsprojekt im Zentrum von Mahmutlar von einem zuverlässigen Entwicklerunternehmen.Der neue Wohnkomplex liegt 550 Meter vom Meer entfernt und gehört zum Luxussegment, w…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$131,090
Das Projekt besteht aus 63 Wohnungen in einem Block. Das Projekt ist in Demirtas, dem beliebtesten touristischen Zentrum von Alanya, 1.000 Meter vom Meer entfernt.Das Projekt verfügt über 9 Etagen und Apartments mit 1-4 Schlafzimmern.Ausstattung und Ausstattung im Haus Innenausstattung des G…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$355,400
Das Projekt besteht aus 2 Blöcken und umfasst 72 Premium-Wohnungen mit "Smart Home" System: 46 gemütliche und geräumige Apartments 1+1 (41-46 m2) und 26 Designer-Duplexes 2+1 (82-97 m2).Die perfekte Lage in der beliebten Gegend von Oba in der Nähe des Meeres und des Zentrums von Alanya, umge…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
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Mahmutlar, Türkei
von
$172,456
Die Residenz besteht aus zwei fünfgeschossigen Gebäuden mit Zwei-, Dreizimmerwohnungen und Duplex-Penthouses.Die einzigartige Lage kombiniert mit der hohen Qualität der Konstruktion, modernes Design und professionelles Management wird einen komfortablen Lebensstil gewährleisten.Im Bau werden…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
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Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Aksu, Türkei
von
$109,432
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen Wohnbereich, eine rund um die Uhr Videoüberwachung, einen Sicherheits- und Conciergeservice.Ausstattung und Ausstattung im Haus Video intercomKlimaanlage im WohnzimmerEinbauküchengeräte (Geschirr, Haube…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
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Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$195,761
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Aquapark, einen Miniclub, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Türkisches Bad, Sauna, Dampfbad), einen Ruheraum, ein Kino, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, rund um die Uhr Videoüberwachung.Lage…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
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Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Türkei
von
$172,308
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A one-bedroom apartment (1+1), 60 sq m, in the Oxo Beach Residence complex. The windows face north and east, offering city and mountain views. Oxo Beach is a luxury 5-story residential building on the Mediterranean Sea. Kestel is known for its clean, Blue Flag-certified beaches and …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$214,638
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen großen Tiefgaragenplatz, einen Fitnessraum, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Herzen von Antalya, 3 Minuten vom Mittelmeer entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
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Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Aksu, Türkei
von
$186,076
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Investment Wohnungen zum Verkauf in einem umfassenden Komplex in Aksu Antalya Diese stilvoll gestalteten Wohnungen in Antalya Aksu sind für Investitionen geeignet. Sie befinden sich in einem elitären Projekt in der Nähe des Flughafens, in Übereinstimmung mit der internationalen Hotelkette Be…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
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Kusluca, Türkei
von
$98,664
Athena Nixie Residence verbindet den mediterranen Traum und den luxuriösen Lebensstil, und die prächtige Architektur von Nişantaşı wird nach Erdemli gebracht. Das Projekt besteht aus 10 Etagen und umfasst 33 Wohnungen, darunter 13 Wohnungen mit 1 Schlafzimmer und 20 Wohnungen mit 2 Schlafzim…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Türkei
von
$176,886
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 110 m² in the Myra Park complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 Balconies Views of the complex grounds and mountains Myra Park is a beautiful residential complex with its own amenities, located 300 meters from…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$233,049
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Außenpool und einen Kinderpool, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Türkisches Bad, Sauna, Dampfbad), einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus KüchenschrankFenster aus Alumin…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
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Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$233,229
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer Anlage mit reichhaltiger Ausstattung in Kargıcak Alanya Kargıcak ist ein sich schnell entwickelnder Lebensraum in Alanya, Antalya. Mit seiner sozialen Atmosphäre und seinen Unterhaltungsmöglichkeiten ist Kargıcak ein komfortables und hochwertiges Vie…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
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Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Aksu, Türkei
von
$202,059
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Investment Wohnungen zum Verkauf in einem umfassenden Komplex in Aksu Antalya Diese stilvoll gestalteten Wohnungen in Antalya Aksu sind für Investitionen geeignet. Sie befinden sich in einem elitären Projekt in der Nähe des Flughafens, in Übereinstimmung mit der internationalen Hotelkette Be…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
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Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Erdemli, Türkei
von
$163,677
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem Projekt mit eigenem Pier in vorteilhafter Lage in Erdemli Mersin Mersin ist eine Großstadt an der Mittelmeerküste. Sie hat sich in den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft und Industrie entwickelt. Mersin hat eine der längsten Küstenlinien und Häfen mit dem größten Geschäft…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Tosmur, Türkei
von
$268,006
In einem beliebten touristischen Bereich bietet dieser Komplex verschiedene Arten von Wohnungen: Standard 1 Schlafzimmer, 2 und 5 Schlafzimmer Penthäuser.Eigenschaften der Wohnungen Ausstattung: Stahl Eingangstür, Video-Intercom, Einbaumöbel in der Küche und Bäder, Einbauschrank im Korridor,…
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Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
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Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Türkei
von
$195,465
2+1 duplex apartment, 115 m², for €168,000 in the Kavi Dreams Oba complex. The developer also has a similar 2+1 duplex apartment (unfurnished) for sale from €334,000. Apartment Layout: Luxurious new furniture and appliances Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms / 3 bathr…
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Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$87,393
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad mit Aquapark, Pavillons, Basketballplatz, Hamam, Sauna, etc.Es gibt 3 Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Hängende DeckeKüchensetHallenschrankBadezimmerm…
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Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$1,57M
Wir bieten Villen mit Pools, Parkplätzen und Terrassen.Die Residenz verfügt über Gärten und Wanderwege, Pavillons, Kinderspielplätze, ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich, ein Türkisches Bad, ein Café, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im H…
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$217,901
Das Projekt verfügt über 15 Apartments und 2 Läden. Die Infrastruktur des Projekts umfasst: Schwimmbad, Spielplatz, Parkplatz im Freien, Pavillon und Grillplatz, Sauna, Jacuzzi, Fitness, Lobby und Rezeption.Lage und Infrastruktur in der Nähe Dieses Projekt befindet sich in der Provinz Antaly…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
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Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Muratpasa, Türkei
von
$411,553
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in einem Projekt mit vielen Annehmlichkeiten in Alanya Kestel Die stilvollen Wohnungen befinden sich in Kestel in Alanya. Kestel ist ein Entwicklungsgebiet mit verschiedenen Annehmlichkeiten. Das Gebiet beherbergt Wanderwege, Restaurants…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$243,536
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Kinderspielplatz, einen Wohnbereich, einen Parkplatz.Abschluss - 2023.Eigenschaften der Wohnungen Video intercomKabelloses InternetZentralsatellitensystemFliesenbodenDoppelverglasungKüchenschrankStahl EingangstürLage und Infrastruktur in der Nähe D…
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Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$80,402
Das Projekt besteht aus 5 Blöcken, mit Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern.Wohnanlage mit einer großen Infrastruktur und verschiedenen Annehmlichkeiten, darunter Swimmingpools, Park, Sauna, Basketball, Fußball, Volleyball, Tennisplätze, Outdoor-Yoga, Café, Garten für Haustiere, künstlicher See, …
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TRANIO
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Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$361,226
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools für Kinder und Erwachsene, ein Türkisches Bad, eine Sauna und einen Whirlpool, ein Fitnesscenter, einen Grillplatz, Bars, einen Parkplatz, einen Pavillon, einen Kinderspielplatz, ein Kino, WLAN-Internetzugang, rund um die Uhr Sicherheit.Abschlu…
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Wohnanlage Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Wohnanlage Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Wohnanlage Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Wohnanlage Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
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Alanya, Türkei
von
$358,878
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
AZURA WORLD in Türkler: Öffnen Sie die Tür zu einem neuen Leben.Einführung AZURA WORLD – ein großartiges Stadtprojekt an der Küste von Antalya. Dies ist mehr als nur ein Wohnkomplex, sondern ein ganzheitliches Umfeld für Wohnen, Erholung und Investitionen, wo jedes Detail sorgfältig betracht…
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Smart Home
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Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$226,823
Der Wohnkomplex befindet sich auf einem Grundstück von 9,504 m2, auf dem ein großer Teil (6.400 m2) grüner Raum ist.Das Projekt hat Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern. Für jede Wohnung ist ein Parkplatz vorgesehen.Das Gebäude hat seismischen Widerstand nach europäischen Standards.Lage und Infra…
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Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
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Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$410,202
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer Anlage mit reichhaltiger Ausstattung in Kargıcak Alanya Kargıcak ist ein sich schnell entwickelnder Lebensraum in Alanya, Antalya. Mit seiner sozialen Atmosphäre und seinen Unterhaltungsmöglichkeiten ist Kargıcak ein komfortables und hochwertiges Vie…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
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Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$101,286
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Video der Wohnung ist auf Anfrage erhältlich.Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 63 m2, im 4. Stock mit Bergblick im Komplex Yenisey Yaparlı Avangard.Yenisely Yaparlı Avangard ist eine ausgezeichnete Lösung für diejenigen, die qualitativ hochwertige, komfortable, moderne Immobilien in einer ruhige…
Immobilienagentur
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Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
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Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
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Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Alanya, Türkei
von
$490,896
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, Baujahr 2022, mit Meer- und Stadtblick auf Alanya. Zimmer: 4 + 1 Etagen: 3 Schlafzimmer: 4 Wohnküche: 1 Badezimmer: 4 Wohnfläche: 359 m² Grundstücksfläche: 450 m² Das Haus ist mit neuen Möbeln und Geräten für maximalen Komfort au…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Türkei
von
$932,196
Wir bieten Villen mit Hallen- und Außenpools, Saunen und türkischen Bädern, Fitnessräumen, Dachterrassen-Loungebereichen und Panoramablick auf das Meer.Abschluss - Juli, 2023.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Zweibettzimmer.1. Stock: zwei Schlafzimmer m…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
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Tarsus, Türkei
von
$101,959
Wohnanlage mit vielen Annehmlichkeiten wie Garten mit Brunnen, Sat-TV, Sport und Spielplätze, Sicherheit, Pavillons für Erholung. Die Wohnungen sind bereit zu vermieten.Alle Blöcke haben drei Schlafzimmer. In allen Blöcken und auf jeder Etage auf 4 Wohnungen.Geeignet für Staatsangehörigkeit.…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
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Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$714,924
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer Anlage mit reichhaltiger Ausstattung in Kargıcak Alanya Kargıcak ist ein sich schnell entwickelnder Lebensraum in Alanya, Antalya. Mit seiner sozialen Atmosphäre und seinen Unterhaltungsmöglichkeiten ist Kargıcak ein komfortables und hochwertiges Vie…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
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Akdeniz, Türkei
von
$89,724
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Aquapark, Kino, Türkisches Bad, Sportplatz, etc.Es gibt 5 Gebäude mit 1-3 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
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Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Muratpasa, Türkei
von
$765,198
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 12
Wohungen am Meer mit Berg und Meerblick in Mahmutlar Mahmutlar zieht die Aufmerksamkeit der Investoren und derjenigen, die es als Sommerhaus betrachten, mit seinen natürlichen Stränden und touristischen Orten an. Wohnungen zum Verkauf in Alanya befinden sich in der Nähe von Cafés, Restaurant…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$2,21M
Wir bieten eine Villa mit einem Infinity-Pool, einer Sauna, Terrassen, einem Garten, einer Garage, Panoramablick auf das historische Zentrum von Alanya, das Schloss, das Meer und grüne Umgebung.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein offenes Wohnzimmer mit einer maßgeschneiderten Küche …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
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Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Muratpasa, Türkei
von
$531,738
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in einem Projekt mit vielen Annehmlichkeiten in Alanya Kestel Die stilvollen Wohnungen befinden sich in Kestel in Alanya. Kestel ist ein Entwicklungsgebiet mit verschiedenen Annehmlichkeiten. Das Gebiet beherbergt Wanderwege, Restaurants…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
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Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Aksu, Türkei
von
$220,823
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Gut gestaltete, schicke Wohnungen in einem Projekt in Altintas mit reichhaltigen Annehmlichkeiten vor Ort Die Wohnungen befinden sich in Aksu, Altıntaş. Aksu ist ein Bezirk in Antalya mit einer verwurzelten Geschichte. Der Stadtteil Altıntaş ist eines der prestigeträchtigsten Wohngebiete und…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
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Serik, Türkei
von
$699,147
Wir bieten eine moderne und hochwertige Villa mit einem Pool, einem Garten, einem Parkplatz, einem Balkon und einer Terrasse.Abschluss - Mai 2023.Eigenschaften der Wohnungen Das Haus verfügt über 4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine offene Küche, 4 Bäder, ein Ankleidezimmer, eine Sauna und e…
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TRANIO
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Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
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Oba, Türkei
von
$177,555
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom duplex (2+1), 140 m², in the 5-star Crystal Nova Hotel complex. Crystal Nova Residence occupies a 7,000 m² area and consists of four 6-story blocks with a total of 80 apartments. It is located 800 meters from the sea in the wonderful Cikcilli area, just 2 km from Ala…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$260,648
Wir bieten Apartments mit Terrassen.Die Residenz verfügt über einen überdachten Parkplatz, einen Pool, einen Garten, ein Sicherheitssystem, ein Fitnesscenter, eine Sauna, Pavillons.Abschluss - April, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageSatellitenfernsehenElektrische BlindsFuß…
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Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$279,659
In einem beliebten touristischen Bereich bietet diese risikoarme Entwicklung eine Vielzahl von flachen Typen: Standard 1-2 Schlafzimmer Wohnungen und 2-3 Schlafzimmer Penthäuser.Eigenschaften der Wohnungen Ausstattung: Stahl Eingangstür, Video-Intercom, Einbaumöbel in der Küche und Bäder, Ei…
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Alanya, Türkei
von
$144,515
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Suitable for a residence permit – we can specify a price of USD 200,000 on the Tapu. Furnished one-bedroom apartment (1+1), 65 m2, in the Crystal Towers complex. This luxury residential complex with its own infrastructure is located in the Cikcilli district of Alanya, 750 meters from t…
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Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$322,773
Die Residenz verfügt über eine Garage und einen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Sauna, Hamam, Dampfbad, Salzraum, Massageraum), einen Konferenzraum und eine Bibliothek, eine Bar, einen Grillplatz, einen Miniclub, einen Kinderspielplatz, einen Aquapark, ei…
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TRANIO
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$535,609
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
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Alanya, Türkei
von
$192,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2, im 2. Stock.Das Best Home 25 ist eine neue Premium Wohnanlage mit einer eigenen Infrastruktur im zentralen Teil von Alanya, nur wenige Gehminuten vom Strand Cleopatra und der Parkanlage entfernt.Gleichzeitig befindet sich der Komplex im Zentrum der e…
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Alanya, Türkei
von
$99,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished one-bedroom apartment (1+1) 70 m² with sea views in the Utopia Residence complex. Layout: Kitchen-living room Spacious bedroom Glazed balcony View of the sea and Alanya Castle Utopia Residence is a beautiful residential complex built in 2008 with its own 5-star …
Immobilienagentur
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Türkei
von
$141,651
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Suitable for a residence permit - in Tapu, 200,000 USD. Furnished one-bedroom apartment (1+1), number 65, for sale in the Cleopatra Konak Twin Towers complex. Cleopatra Twin Towers is a residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, close to all necessary ameniti…
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Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
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Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Erdemli, Türkei
von
$109,061
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Bezugsfertige Wohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin Mersin ist eine der Hafenstädte, die mit ihren erschwinglichen Immobilieninvestitionen Aufmerksamkeit erregt. Die Stadt, die sich durch ihr einzigartiges Meer und ihre Strände auszeichnet, ist mit ihrem einfachen Verkehrsnetz und ih…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
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Kepez, Türkei
von
$676,490
Die Residenz zeichnet sich durch ein innovatives Wohnprojekt aus, das speziell für Sie konzipiert wurde und Ihnen ein komfortables Stadtleben im Gebiet von Cankaya in der Region Masa dağı in Antalya bietet, wo der Bau gerade begonnen hat. Es hat kühlere Klimabedingungen im Vergleich zum Stad…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$122,351
Ein Premium Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur. Wohnungstypen umfassen einzigartige Penthouse Duplex-Wohnungen mit Gartenzugang und Panoramablick auf das Meer. In Bezug auf die Lage und das architektonische Projekt sind alle Wohnungen positioniert, um einen Panoramablick auf das Meer zu b…
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TRANIO
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Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$110,698
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 16 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 14 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 4 Schlafzimmern — 2 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
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Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Muratpasa, Türkei
von
$311,965
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 12
Wohungen am Meer mit Berg und Meerblick in Mahmutlar Mahmutlar zieht die Aufmerksamkeit der Investoren und derjenigen, die es als Sommerhaus betrachten, mit seinen natürlichen Stränden und touristischen Orten an. Wohnungen zum Verkauf in Alanya befinden sich in der Nähe von Cafés, Restaurant…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
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Aksu, Türkei
von
$158,180
Das Projekt besteht aus 11 Gebäuden mit 1.437 Duplex-Wohnungen mit 1-5 Schlafzimmern.Eigenschaften:SchwimmbadFitnesscenterSaunaTürkisches BadDampfbadKinderspielplätzeWasserparkWanderwegeBasketballplatzTennisplatzErholungsgebietegroße GrünflächenInnen- und AußenparkplätzeAbschluss - 1. Quarta…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$235,433
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
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Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$227,805
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Tiefgaragen-, Innen- und Außenpool, eine Bar, ein Fitnesscenter und einen Wellnessbereich, Tennis-, Basketball- und Volleyballplätze, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Dezemb…
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TRANIO
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Mezitli, Türkei
von
$128,047
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Neue Wohnungen mit einzigartigem Meerblick, nur 200 m vom Strand entfernt in Tece, Mersin Die zum Verkauf stehenden Wohnungen in Mersin befinden sich in Tece, nur 200 m vom Strand entfernt, in einer stilvollen Wohnanlage, die aus zwei Blöcken besteht. Mersin, bekannt als die Perle des Mittel…
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Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
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Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Muratpasa, Türkei
von
$391,409
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit reichen sozialen Aktivitäten in Alanya İncekum İncekum, das viele Naturschönheiten von Alanya beherbergt, hebt sich mit seiner herrlichen Natur und dem sauberen Meer als einer der bevorzugten Orte des Bezirks ab. Okurcalar entwickelt sich immer mehr zu einem attraktiven Zentrum…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
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Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
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Kepez, Türkei
von
$228,133
Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum und ein Pilates-Studio, Grünflächen und Teiche.Abschluss - 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Einkaufszentrum - 4 kmStadtzentrum von Antalya - 5 kmAltstadt - 8 kmStrand - 7 kmFlughafen - 18 km
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
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Wohngebäude Nobby Comfort
Tosmur, Türkei
von
$186,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Nobby Comfort ist ein moderner Wohnkomplex mit einem präzisen Design - eine ideale Kombination aus einem angenehmen Preis, bequemer Lage, vielfältiger Infrastruktur und kompetenten funktionalen Layouts von Wohnungen. Es ist ideal nicht nur für Liebhaber eines ruhigen, gemessenen Lebensstils,…
Bauherr
Daria Çiçek
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Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$266,480
Die Residenz verfügt über Außenpools, einen Aquapark, tanzende Brunnen, künstliche Pools, einen Whirlpool, ein Spa-Center, einen beheizten Innenpool, ein Fitnesscenter, einen Kinderclub, Cafés, Restaurants und Bars, Dachrestaurant und Bar mit Panoramablick, einen Nachtclub, Geschäfte und ein…
Immobilienagentur
TRANIO
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Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
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Residenz Nordic Art 2
Mahmutlar, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Das neue Projekt der Premiumklasse NORDIC ART 2 ist eine Wohnresidenz der neuen Generation, die alle Merkmale von Resort- und Investitionsimmobilien vereint.Baubeginn: Oktober 2024.Ende des Baus: Dezember 2026.Die einzigartige Lage ist die erste Küste.Der Komplex befindet sich im größten und…
Bauherr
Daria Çiçek
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Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$174,204
Das Projekt umfasst:Innen- und AußenpoolGeneratorGrillFotobereich im FreienKinderspielplatzGymnasiumSpielzimmerKino im FreienYoga RaumKinderspielplatzSaunaMassage ZimmerSitzgelegenheiten im FreienMinigolfplatzTrampolin SpielplatzBillardzimmerKonferenzraumFahrradparkplatzSicherheitskamerasHoc…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$90,306
Wohnanlage mit Panoramablick auf die Natur. Es besteht aus 27 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 12 EinheitenFerienwohnungen mit 2 Schlafzimmern— 9 UnitDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 1 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern — 4 EinheitenDi…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$536,012
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen in der Garage.Die Residenz verfügt über einen Grünbereich, einen Außenpool von 600 m2 und einen Kinderpool von 55 m2, eine Tiefgarage, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Fl…
Immobilienagentur
TRANIO
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Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
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Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Kargıcak, Türkei
von
$496,883
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, Pool und Meerblick in Kargicak, 2,5 km vom Meer entfernt. Erdgeschoss: Küche, Wohnzimmer, Gästezimmer mit Bad en suite und Gästebad. Obergeschoss: Drei Schlafzimmer (Hauptschlafzimmer mit Bad en suite), Sauna und Gästebad. Ausstattung: …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
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Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
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Akdeniz, Türkei
von
$139,829
Der neue Wohnkomplex im Mezitli-Gebiet umfasst zwei 13-stöckige Wohngebäude. Es gibt 5 Apartments auf jeder Etage. Es gibt einen Swimmingpool zwischen den Gebäuden. Holz Pavillons mit Sofas und Sesseln sind in der Gegend installiert. Der gemeinsame Bereich ist von Grün umgeben. Es gibt auch …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
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Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Aksu, Türkei
von
$549,601
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Investment Wohnungen zum Verkauf in einem umfassenden Komplex in Aksu Antalya Diese stilvoll gestalteten Wohnungen in Antalya Aksu sind für Investitionen geeignet. Sie befinden sich in einem elitären Projekt in der Nähe des Flughafens, in Übereinstimmung mit der internationalen Hotelkette Be…
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