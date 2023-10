Muratpasa, Türkei

von €168,000

Kapitulation vor: 2024

Stay Property bietet neue Apartments in der Region Muratpasha - Antalya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Wohnbereich von 40 bis 111 m2. Entfernung zum Meer 5 km. Muratpasha ist ein beliebter Bezirk von Antalya, der aus 56 Stadtteilen besteht. Hier leben mindestens 500.000 Menschen. Die russische Botschaft und der Flughafen von Antalya befinden sich in dieser Gegend. Der größte Teil der Muratpascha-Küste besteht aus felsigen und malerischen Stränden. Einige Abfahrten zum Wasser sind mit Holzdecks und Treppen zum Schwimmen ausgestattet. In der Umgebung befindet sich jedoch der Stolz von Antalya und das Zentrum der Anziehungskraft von Touristen aus aller Welt - der Strand von Lara Beach. Der türkische Name Lara Beach klingt wie « Altynkum », was in der Übersetzung « Goldsand » bedeutet. Dem sauberen Meer und dem Strand von Lara wird zu Recht die Blaue Flagge der Qualität zugewiesen, was es zum beliebtesten Strand in Antalya macht. Nicht der gesamte Strand ist für den öffentlichen Zugang geöffnet: Viele private Strandclubs haben eine eingezäunte Gegend und bieten gegen eine zusätzliche Gebühr eine Reihe von Dienstleistungen an. Die antike Stadt Kaleichi ist eine besondere Attraktion der Region. Die ersten Wohnsiedlungen der Altstadt stammen aus dem vierten Jahrhundert vor unserer Zeit. Hier können Sie den Lauf der Geschichte mit eigenen Augen sehen und durch die Straßen einer der ältesten Siedlungen des alten Anatolien gehen. Wenn Sie durch Kaleichi gehen, gelangen Sie in einen echten temporären Tunnel und verbinden die Epochen der Römer, Seldschuken und Osmanen. Viele Touristen kommen nach Muratpascha, um die Dudenfälle zu sehen. Der turbulente natürliche Wasserfluss wird aus einer Höhe von 40 bis 45 Metern ins Meer geworfen und gibt den Besuchern auch an heißen Sommertagen kühl.3 Das größte Einkaufszentrum von Antalya befindet sich in dieser Gegend. Darüber hinaus hat Muratpasha eröffnet: ein staatliches Krankenhaus, ein archäologisches Museum, einen Sportkomplex mit freien Kreisen und Abschnitten, öffentliche und private Schulen, eine russische Schule, Kindergärten, Schulen für bildende Kunst und Musik. Durch die Entwicklung des Verkehrsnetzes und die günstige Lage des Gebiets erreichen Sie schnell jeden Ort in Antalya. Muratpasha ist eine der angesehensten und teuersten Gegenden von Antalya. Die erste Reihe von Häusern in dieser Gegend bietet einen inspirierenden Blick auf die Berge und Seestücke. Die Nähe der Lage, die Nähe des Flughafens, die entwickelte Infrastruktur der Region, der beliebteste Strand in Antalya und die Blaue Flagge der Qualität verleihen dem Anwesen der Region ein maximales Mietpotential und Attraktivität beim Kauf von Investitionsimmobilien. Immobilien in Muratpasha eignen sich für profitable Investitionen und schaffen so eine Quelle passiven Einkommens und des ganzjährigen Lebens. Um die Details zu klären, schreiben Sie uns im Chat, bestellen Sie einen Anruf oder hinterlassen Sie eine Anfrage. Wir helfen Ihnen gerne weiter!