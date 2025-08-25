Wohnung in einem Neubau Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum

Wohnungen mit reichen sozialen Aktivitäten in Alanya İncekum

İncekum, das viele Naturschönheiten von Alanya beherbergt, hebt sich mit seiner herrlichen Natur und dem sauberen Meer als einer der bevorzugten Orte des Bezirks ab. Okurcalar entwickelt sich immer mehr zu einem attraktiven Zentrum, in dem man alle Dinge des täglichen Bedarfs leicht erreichen kann.

Die Wohnungen zum Verkauf in Alanya befinden sich 2 km vom Meer, 2,5 km vom İncekum Naturpark, 6 km vom Sea Dolphin Park, 20 km vom Kleopatra Strand, 22 km von der Alanya Burg, 60 km vom Gazipaşa Flughafen und 70 km vom Antalya Flughafen entfernt.

Innerhalb des Projekts, das nur wenige Gehminuten vom Meer und den sozialen Einrichtungen in İncekum entfernt ist, befinden sich modern gestaltete Wohnungen. Zu den umfangreichen Einrichtungen und schönen Dienstleistungen innerhalb des Projekts gehören Sauna, Hammam, Spa, Dampfbad, Fitness, Rezeption, Café, Außen- und Innenpools, Poolbar, Lounges am Pool, Innen-Jacuzzi, Aquapark, Parkplatz, Minigolf, Feuerstelle, Kino, Karaoke-Raum, offener und geschlossener Kinderspielbereich, À-la-carte-Restaurant, Basketballplatz, Pool und Spielbereich für Tiere, Zierteich, Sitzbereich, Grillplatz, Ziergarten und Privatstrand.

Die Wohnungen, die mit einer Priorität auf Komfort und Fülle von Annehmlichkeiten entworfen wurden, bieten zusätzliche Dienstleistungen wie eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, 2 Jahre Mietgarantie, bezahlten Transferservice, Haushälterin, Shuttleservice zum Meer, Shuttleservice zum Stadtzentrum von Alanya, Kamera und 24/7 Sicherheitsdienste, Generator, Markt, Arztpraxis, Autovermietung, automatische Nummernschilderkennung. Zur technischen Ausstattung der Wohnungen gehören Fußbodenheizung, lackierte Möbel, Inselküche in Duplex-Wohnungen, zweistöckige Aluminium-PVC-Isolierfenster, Schall- und Wärmedämmung, ein Hilton-Bad und eine Deckenhöhe von 3 Metern.

AYT-04000