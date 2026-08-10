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Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
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Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Alanya, Türkei
von
$139,503
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–121 m²
4 Immobilienobjekte 4
Sichern Sie Ihre Zukunft mit einer erstklassigen Investition an der türkischen Riviera – leben Sie im Paradies und erzielen Sie ein stabiles Einkommen in Euro! Entdecken Sie die Exquisite Residence, eine Premium-Boutique-Anlage, die nur 900 Meter vom weltberühmten Incekum Beach in Avsalla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
138,701 – 167,597
Wohnung 2 zimmer
121.0
283,181 – 300,519
Bauherr
Home World Alanya Construction
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Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
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Wohnanlage The Cruise Collection
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Wohnanlage The Cruise Collection
Muratpasa, Türkei
von
$130,879
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Die Cruise Collection befindet sich im Entwicklungsgebiet von Antalya, Altintash. In dem Gebiet sind groß angelegte Bauarbeiten mit der Entwicklung der gesamten erforderlichen Infrastruktur geplant, die es zu einem „neuen Zentrum von Antalya“ machen werden. Die Wohnungen haben hochwertige …
Bauherr
TURKREALT
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Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Oba, Türkei
von
$241,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 26–181 m²
20 Immobilienobjekte 20
In der Gegend von Oba befinden sich 5 modische Blöcke auf einem Grundstück von 10.000 m2 in insgesamt 90 Luxusapartments verschiedener Layouts mit einzigartigem Panoramablick auf die schicken Toros-Berge und das Mittelmeer, die historische Festung der Stadt Alanya, umgeben von Nadelbäumen, Z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Wohnung 2 zimmer
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Wohnung
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Stadthaus
181.3
1,08M
Haus
98.0
273,000
Studio
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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TekceTekce
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
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Wohnanlage The Yacht Collection
Alanya, Türkei
von
$72,138
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich im Herzen der Touristenstadt Alanya und erstreckt sich über eine Fläche von 1023 m². Das fünfstöckige Gebäude umfasst Wohnungen mit verschiedenen Layouts von 32 bis 48 m², alle Wohnungen sind in zwei Konzepte — 1 + 1 und Studios unterteilt. Auf jeder Et…
Bauherr
TURKREALT
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Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
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Wohnanlage White Sail Residence
Mahmutlar, Türkei
von
$61,833
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich in der Touristenstadt Mahmutlar, einem Vorort von Alanya. Das zehnstöckige Gebäude umfasst 63 Wohnungen verschiedener Baugruppen: 1 + mit einer Fläche von 45,50 und 53 Quadratmetern; — li 1, mit einer Fläche von 80 Quadratmetern. Meter; 2 + 1, mit ein…
Bauherr
TURKREALT
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Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
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Wohnanlage The Seascape Collection
Okurcalar, Türkei
von
$102,024
Die Wohnanlage befindet sich im Westen von Alanya an einem malerischen Ort - Okurjalar. Der Komplex wird etwas mehr als 25.000 Quadratmeter einnehmen, ein Komplex wurde nach den besten Konzepten von Premium-Fünf-Sterne-Hotels gebaut. Alle Apartments haben eine Fläche von mehr als 100 Quadrat…
Bauherr
TURKREALT
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Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
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Residenz New Life
Oba, Türkei
von
$191,760
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
NEUER LEBENskomplex - Alanya, beide Wir präsentieren Ihnen einen neuen hochmodernen Komplex, dessen Bau wir in Alanya in der Region Oba, nur 1,8 km vom Mittelmeer entfernt, begonnen haben. Die soziale Infrastruktur des Bezirks ist nur wenige Gehminuten von Cafés, Supermärkten, Schulen und…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
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Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$850,628
Das innovative Premium-Projekt. Die Innenräume zeichnen sich durch Raffinesse, Funktionalität und Lakonismus aus. Dank moderner Technologien sind die Apartments des Komplexes voller Licht und bieten einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer und das Taurusgebirge.Abschluss - Oktober 2026…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Best Home 40 Cleopatra Epic complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Best Home 40 Cleopatra Epic complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Best Home 40 Cleopatra Epic complex.
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Alanya, Türkei
von
$179,059
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Short-term rental license! Furnished one-bedroom apartment (1+1) 56 sq. m., in the Best Home 40 Cleopatra Epic complex. Best Home 40 Cleopatra Epic is a new premium residential complex located a 4-minute walk from Alanya's famous Cleopatra Beach and its beautiful park. The complex i…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
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Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$203,521
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Türkei
von
$1,46M
Wir bieten Villen mit Blick aufs Meer mit türkischen Bädern, Saunen und Jacuzzi, Fitness-Zimmer, Bars, Kinos, Außenpools im Freien und beheizten Innenpools, Gärten.Abschluss - Dezember, 2023.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: eine moderne Küche, ein Wohnzimmer mit Meerblick, eine Poolt…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$314,506
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Zahlungsplan im City Nest-Projekt mit Annehmlichkeiten in Antalya Muratpasa Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Sinan im Bezirk Muratpasa von Antalya. Der Stadtteil Sinan entwickelt sich mit den vielen Stadterneuerungsprojekten in der Region zu einem neuen aufstrebenden St…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Wohnanlage Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Wohnanlage Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Wohnanlage Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Wohnanlage Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
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Wohnanlage Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Aksu, Türkei
von
$221,396
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, Geschäfte, Cafés und Restaurants, Auto-Showrooms, ein Veranstaltungszentrum und einen Konferenzraum, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Lounge-Bereiche, ein Kino.Abschluss - Dezember, 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich an…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Wohnanlage Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Wohnanlage Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Wohnanlage Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$117,981
Der Wohnkomplex umfasst zwei 9-stöckige Gebäude im Gebiet von 10.000 m2. Es gibt insgesamt 170 Apartments mit verschiedenen Layouts, darunter Duplexs auf den obersten Etagen mit Außenterrassen und Meerblick.EigenschaftenSchwimmbadMini WasserparkFitnessstudioSaunaLoungebereich und BibliothekK…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
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Wohngebäude Nobby Comfort
Tosmur, Türkei
von
$186,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Nobby Comfort ist ein moderner Wohnkomplex mit einem präzisen Design - eine ideale Kombination aus einem angenehmen Preis, bequemer Lage, vielfältiger Infrastruktur und kompetenten funktionalen Layouts von Wohnungen. Es ist ideal nicht nur für Liebhaber eines ruhigen, gemessenen Lebensstils,…
Bauherr
Daria Çiçek
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$464,933
Der Komplex besteht aus einem neunstöckigen Block (56 Wohnungen). Die Infrastruktur umfasst Außenpool, Sauna, Fitnessraum, Garten mit Pavillon und Grill. Der Komplex wird 24 Stunden von CCTV-Kameras bewacht. Die Käufer haben eine Auswahl an Wohnungen 1 +1, 2 +1 mit separater Küche und Duplex…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$291,311
Die komplexe Infrastruktur:FreibadKinderspielplatzWohnbereichGrillplatzParkplatzKinderspielzimmerFitnesscenterJacuzziSaunaLobbyAusstattung und Ausstattung im Haus KüchenschrankDoppelverglasungStahltürLage und Infrastruktur in der Nähe Cikcilli ist ein ruhiger Ort im Bergteil von Alanya. Sein…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$227,223
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 16 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 8 EinheitenFerienwohnungen mit 2 Schlafzimmern — 4 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 2 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern — 2 E…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$128,177
Wohnanlage mit Panoramablick auf die Natur. Es besteht aus 42 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 36 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern — 6 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vor der…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
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Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Türkei
von
$172,308
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A one-bedroom apartment (1+1), 60 sq m, in the Oxo Beach Residence complex. The windows face north and east, offering city and mountain views. Oxo Beach is a luxury 5-story residential building on the Mediterranean Sea. Kestel is known for its clean, Blue Flag-certified beaches and …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage White Sail Residence Apartments
Wohnanlage White Sail Residence Apartments
Wohnanlage White Sail Residence Apartments
Wohnanlage White Sail Residence Apartments
Wohnanlage White Sail Residence Apartments
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Wohnanlage White Sail Residence Apartments
Mahmutlar, Türkei
von
$89,425
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ferienwohnungen in White Sail ResidenceMöblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 60 m2.Layout:Wohnküche1 Schlafzimmer1 BadezimmerGlazed BalkonWhite Sail Residence ist eine neue Wohnanlage im Jahr 2022 mit allen Annehmlichkeiten, im Stadtteil Mahmutlar, nur 500 Meter vom Meer und Strand entfernt.Al…
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Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
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Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alanya, Türkei
von
$210,810
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
2+1 Wohnung im Premium Royal Premium Komplex - Alanya.Royal Premium ist eine neue Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in Alanya, in der Nähe aller Stadt Annehmlichkeiten, 180 Meter vom Cleopatra Beach.Wohnungen zum Verkauf:Unfurnished 2+1 apartment - EUR 177.000 (Fotos auf Anfrage)…
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Smart Home
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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Türkei
von
$518,241
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
3+1, 4+1, 5+2 Zum Verkauf Villen in der Türkei, Alanya Das Hotel liegt.%25 Anzahlung + 24 Montage-Installation Flexibler Zahlungsplan.Türkische Staatsbürgerschaft inklusive!Für weitere Details kontaktieren Sie uns!
Immobilienagentur
AxA property
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Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
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Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Kargıcak, Türkei
von
$463,217
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Preis: 390.000 EUR pro Einheit: 490.000 EUR. Luxuriös möblierte 3+1-Zimmer-Villa, 230 m², im Toprak VIP Villas-Komplex in Kargıcak. Unschlagbare Lage – direkter Meerblick ohne Hügel. Es gibt keine weiteren Villen in dieser luxuriösen Lage in dieser Gegend. Baujahr 2023 Voll möbl…
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Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$134,003
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 12 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 9 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 3 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vor…
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TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
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Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$714,924
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer Anlage mit reichhaltiger Ausstattung in Kargıcak Alanya Kargıcak ist ein sich schnell entwickelnder Lebensraum in Alanya, Antalya. Mit seiner sozialen Atmosphäre und seinen Unterhaltungsmöglichkeiten ist Kargıcak ein komfortables und hochwertiges Vie…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
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Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$233,229
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer Anlage mit reichhaltiger Ausstattung in Kargıcak Alanya Kargıcak ist ein sich schnell entwickelnder Lebensraum in Alanya, Antalya. Mit seiner sozialen Atmosphäre und seinen Unterhaltungsmöglichkeiten ist Kargıcak ein komfortables und hochwertiges Vie…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$1,15M
Wir bieten Villen mit Parkplätzen, Swimmingpools (36 m2 - 49 m2), Grillplätze, Jacuzzi.Abschluss - Mai 2024.Eigenschaften der Wohnungen FliesenbodenKüchenschrankDoppelverglasungGranit-ArbeitsplattenStahl EingangstürFußbodenheizungGrohe SanitärwarenLage und Infrastruktur in der Nähe Krankenha…
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TRANIO
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a mini golf course in a prestigious area, close to the center of Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$213,240
Ein besonderes Merkmal des Projekts von anderen ist die schöne Natur um - majestätische Berge, der Obachay River und ein State Park gegenüber dem Haus, es wird dort keine Konstruktion geben.Die Residenz verfügt über einen großen Außenpool mit einem Aquapark, einen Innenpool, eine Sauna, eine…
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Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$166,138
Der moderne Komplex liegt in der Nähe des Meeres, besteht aus 70 Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern und ist ideal für Investitionen.Eigenschaften:hochwertiger BauSchwimmbadFitnessraumBasketballplatzInnen- und AußenparkplätzeAusstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheizung"Smart Home" SystemE…
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Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
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Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Türkei
von
$106,438
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 56 m2 auf einem hohen Stock steht zum Verkauf.Wir präsentieren Ihnen ein neues Elite-Investitionsprojekt im Zentrum von Mahmutlar von einem zuverlässigen Entwicklerunternehmen.Der neue Wohnkomplex liegt 550 Meter vom Meer entfernt und gehört zum Luxussegment, w…
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Smart Home
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Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
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Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Kargıcak, Türkei
von
$1,74M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Exklusive 4+2-Villa mit Meerblick: Luxus + Türkische Staatsbürgerschaft Wir präsentieren Ihnen diese exklusive Luxusvilla im prestigeträchtigen Stadtteil Kargicak in Alanya. Diese Immobilie vereint erstklassige Bauqualität, eine durchdachte Raumaufteilung und eine beeindruckende Auswahl a…
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Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
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Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$320,442
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen großen Pool, einen Tennisplatz, einen Innenpool, einen Hamam, eine Sauna, ein Fitnesscenter.Ausstattung und Ausstattung im Haus StahltürenVideo intercomHängende Decken und Spot versteckte BeleuchtungAusgesta…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$131,090
Das Projekt besteht aus 63 Wohnungen in einem Block. Das Projekt ist in Demirtas, dem beliebtesten touristischen Zentrum von Alanya, 1.000 Meter vom Meer entfernt.Das Projekt verfügt über 9 Etagen und Apartments mit 1-4 Schlafzimmern.Ausstattung und Ausstattung im Haus Innenausstattung des G…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Türkei
von
$932,196
Wir bieten Villen mit Hallen- und Außenpools, Saunen und türkischen Bädern, Fitnessräumen, Dachterrassen-Loungebereichen und Panoramablick auf das Meer.Abschluss - Juli, 2023.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Zweibettzimmer.1. Stock: zwei Schlafzimmer m…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$150,317
Das Projekt besteht aus 5 Häusern und 113 Wohnungen.Arten von Wohnungen: Standard mit 1-2 Schlafzimmern, Duplexs mit 2-4 Schlafzimmern, Wohnungen mit Garten und 2 Schlafzimmer.Optimales Design der Zimmer. Neben den großen Wohnzimmer Studios und Schlafzimmern verfügen alle Apartments über Bal…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.
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Alanya, Türkei
von
$135,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1 + 1), 65 m2.Ein luxuriöser Apartmentkomplex mit eigener Infrastruktur befindet sich im zentralen Teil von Alanya, 700 Meter vom ausgestatteten Strand mit sauberem und klarem Wass…
Immobilienagentur
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Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
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Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Muratpasa, Türkei
von
$198,671
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in einem Projekt mit vielen Annehmlichkeiten in Alanya Kestel Die stilvollen Wohnungen befinden sich in Kestel in Alanya. Kestel ist ein Entwicklungsgebiet mit verschiedenen Annehmlichkeiten. Das Gebiet beherbergt Wanderwege, Restaurants…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Türkei
von
$171,291
Die Residenz verfügt über angelegte Gärten, Gehwege, Kinderspielplätze und Pool, einen Außenpool von 192 m2, Aufenthaltsräume, eine Bar und einen Grillplatz, ein Fitnesscenter, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr Sicherheit, eine Sauna und ein Türkisches Bad.Abschluss - Dezember, 2023.Auss…
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Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
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Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Muratpasa, Türkei
von
$765,198
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 12
Wohungen am Meer mit Berg und Meerblick in Mahmutlar Mahmutlar zieht die Aufmerksamkeit der Investoren und derjenigen, die es als Sommerhaus betrachten, mit seinen natürlichen Stränden und touristischen Orten an. Wohnungen zum Verkauf in Alanya befinden sich in der Nähe von Cafés, Restaurant…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Kargıcak, Türkei
von
$183,853
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fotos der Wohnung auf Anfrage erhältlich. Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 100 m², im Wohnkomplex Azeroth Enesay Residence direkt am Meer. Direkter Meerblick Unmöbliert Baujahr: 2022 Die Azeroth Enesay Residence befindet sich im Stadtteil Kargicak, nur 150 Meter vom Meer entfernt u…
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
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Muratpasa, Türkei
von
$221,396
Ein hochwertiges Wohnprojekt an der ersten Küste in der malerischen Gegend von Kestel. Dieser einzigartige Komplex ist für diejenigen, die träumen, auf den Klang der Wellen aufzuwachen und genießen atemberaubende Blick auf das Meer von ihren Fenstern.Der Komplex besteht aus einem einzigen Bl…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Alanya, Türkei
von
$337,950
Die Residenz verfügt über Hallen- und Außenpools, einen Whirlpool, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, einen Minigolfplatz, eine rund um die Uhr geöffnete Videoüberwachung, einen Parkplatz, Spiel- und Loungebereich, eine Bibliothek.Abschluss - 31. Dezember 2023.Lag…
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Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$205,083
Der Komplex besteht aus 20 Wohnungen und Duplex-Wohnungen.Eigenschaften:SchwimmbadKinderbeckenWohnbereichGrillplatzKinderspielplatz und SpielzimmerParkplatzFitnessraumLobbySaunaJacuzzi24/7 SicherheitAbschluss - Juni, 2027Eigenschaften der Wohnungen Lackierte Küchenschrankstar galaxy granite …
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Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
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Muratpasa, Türkei
von
$260,648
Wir bieten Apartments mit Terrassen.Die Residenz verfügt über einen überdachten Parkplatz, einen Pool, einen Garten, ein Sicherheitssystem, ein Fitnesscenter, eine Sauna, Pavillons.Abschluss - April, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageSatellitenfernsehenElektrische BlindsFuß…
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Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
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Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
Kestel, Türkei
von
$107,077
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 60 m2, im zweiten Stock.Neue luxuriöse moderne Wohnanlage in Kestel, einer der malerischsten Gegenden von Alanya.Der Komplex besteht aus sechs Blöcken, die Entfernung zum Meer ist nur 400 Meter, alle notwendigen Infrastruktur für Leben und Erholung ist zu Fuß e…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
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Oba, Türkei
von
$692,738
Die Residenz verfügt über einen Club, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen angelegten Grünbereich, ein Einkaufszentrum, einen überdachten Parkplatz, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Hamam und ein Dampfbad, einen Loungebereich, einen Kinderspielraum.Abschluss - September, 2025.A…
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Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
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Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$169,564
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zitadelle BSR Residence ist eine schöne Wohnanlage, zwischen Ataturk und Barbarossa Straße im zentralen Teil von Mahmutlar, 200 Meter vom Meer entfernt.Ferienwohnung 2 + 1-115 m?Möbliert (neue Möbel)2. Stock2 Badezimmer2 BalkoneBlick auf den Nordwesten und OstenBlick auf die Berge und die St…
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Wohnviertel Affordable apartments in Alanya
Wohnviertel Affordable apartments in Alanya
Wohnviertel Affordable apartments in Alanya
Wohnviertel Affordable apartments in Alanya
Wohnviertel Affordable apartments in Alanya
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Wohnviertel Affordable apartments in Alanya
Alanya, Türkei
von
$103,036
Dieses Projekt befindet sich in Antalya, Gemeinde Alanya, Distrikt Ciplakli. Das Projekt verfügt über 15 Apartments und 2 Geschäfte. Der Flughafen Gazipasa liegt 35 km und 190 km vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Entfernung zum Strand 2500 Meter. Die neue medizinische Fakultät …
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Basic Apartment Real Estate
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Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$90,306
Wohnanlage mit Panoramablick auf die Natur. Es besteht aus 27 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 12 EinheitenFerienwohnungen mit 2 Schlafzimmern— 9 UnitDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 1 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern — 4 EinheitenDi…
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$86,709
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished one-bedroom apartment (1+1) of 60 m² with mountain views is for sale in the Luna Loft Residence complex. The complex is located 550 meters from the sea, with all city amenities within walking distance: cafes, restaurants, shops, farmers' markets, etc. Completion date: Janua…
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Türkei
von
$176,886
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 110 m² in the Myra Park complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 Balconies Views of the complex grounds and mountains Myra Park is a beautiful residential complex with its own amenities, located 300 meters from…
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Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
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Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Türkei
von
$728,278
Der Komplex besteht aus 5 Villen. Jede dieser Villen verfügt über einen Infinity-Pool, 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche. Zwei Villen haben Parkplatz im Freien, drei Villen haben einen Innenparkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Projekt ist 2 km von Inzhekum entfernt, die einen …
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Kargıcak, Türkei
von
$332,095
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über einen Wellnesskomplex mit einem Loungebereich und Massageräumen, einen Außenpool mit Wasserrutschen, einen Innenpool und einen Kinderpool, einen Parkplatz, eine Sauna, einen Hamam und ein Dampfbad, e…
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Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$104,872
Wohnanlage mit Panoramablick auf die Natur. Es besteht aus 17 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 13 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 4 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vor der…
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Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
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Wohnanlage One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$101,286
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Video der Wohnung ist auf Anfrage erhältlich.Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 63 m2, im 4. Stock mit Bergblick im Komplex Yenisey Yaparlı Avangard.Yenisely Yaparlı Avangard ist eine ausgezeichnete Lösung für diejenigen, die qualitativ hochwertige, komfortable, moderne Immobilien in einer ruhige…
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Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Alle anzeigen Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Keşefli, Türkei
von
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
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Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
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Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!
Kargıcak, Türkei
von
$300,607
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa Video auf Anfrage erhältlich!Luxuriöses 3+1 Stadthaus mit Meerblick im Komplex Granada Residence Kargicak.Wohnküche3 Schlafzimmer3 BadezimmerGartenGranada Residence ist ein einzigartiger Komplex von Luxusvillen und Apartments mit fünf Sterne Hotelservice!Der Komplex befindet sich auf e…
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Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$178,166
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Kinderspielplatz und ein Spielzimmer, einen Loungebereich, einen Grillplatz, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr besetzte Sicherheit, ein Fitnesscenter, eine Sauna.Abschluss - Februar 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus Video intercomKa…
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Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
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Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Türkei
von
$123,073
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 52 m2 im Premium SPA-Komplex Best Home 46 - Oba Privilege.Eine Reihe von Haushaltsgeräten (Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd, Backofen, Dunstabzugshaube, Waschmaschine), Klimaanlage in jedem Zimmer, beheizte Etagen im Badezimmer und eine Durchlauferhitzer - im Preis …
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Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$131,673
Wohnanlage mit entwickelter Infrastruktur, nur einen Kilometer vom Meer entfernt.Es gibt 40 Wohnungen im Haus, davon: 30 Wohnungen mit 1 Schlafzimmer, 10 Maisonettes mit 2 Schlafzimmern.Ausstattung und Ausstattung im Haus Weitere Einrichtungen: Basketballplatz, Pavillons, Hamam, Sauna, Erhol…
Immobilienagentur
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Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
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Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Gazipasa, Türkei
von
$145,656
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Kinderpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, eine Videoüberwachung, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 200 Meter vom Zentrum von Gazipasa, 2,5 km vom…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
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Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$373,065
Die Residenz mit einer Baufläche von 14,085 m2 besteht aus 4 Blöcken. Mit seinem Standort und der gemischten Nutzung Projekt-Funktionen; Es wurde entworfen, um die beste Nutzung von geographischen und klimatischen Bedingungen. Aufgrund seiner Lage ist Kepez in der Lage, eine neue Richtung zu…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
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Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Türkei
von
$195,465
2+1 duplex apartment, 115 m², for €168,000 in the Kavi Dreams Oba complex. The developer also has a similar 2+1 duplex apartment (unfurnished) for sale from €334,000. Apartment Layout: Luxurious new furniture and appliances Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms / 3 bathr…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$107,202
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1) 56 m2 mit Bergblick in Tekinoğlu-Komplex.Dieses Projekt befindet sich 400 Meter vom Strand entfernt, an der dritten Küste. Die Wohnanlage ist nur 5 Gehminuten von Transport, Geschäften, Cafés, Restaurants, Apotheken entfernt.Am Dienstag und Sams…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$235,433
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$172,456
Die Residenz besteht aus zwei fünfgeschossigen Gebäuden mit Zwei-, Dreizimmerwohnungen und Duplex-Penthouses.Die einzigartige Lage kombiniert mit der hohen Qualität der Konstruktion, modernes Design und professionelles Management wird einen komfortablen Lebensstil gewährleisten.Im Bau werden…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
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Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$134,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 80 m2 in Novita Deluxe-Komplex.Novita Deluxe Residence ist eine luxuriöse Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in Mahmutlar, 200 Meter vom Meer, 10 km vom Zentrum von Alanya und 30 km vom internationalen Flughafen Gazipasa entfernt.Alle notwendigen Infras…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
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Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Muratpasa, Türkei
von
$170,376
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex befindet sich im Zentrum von Antalya, direkt an der touristischen Hauptstraße Işıklar. Er ist bis ins kleinste Detail durchdacht gestaltet: einzigartiges Design, Panoramafenster und ein Smart-Home-System. Mit eigener Infrastruktur und professioneller Hausverwaltung ist das …
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Smart Home
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Demirtaş, Türkei
von
$157,308
In einem beliebten touristischen Bereich, bietet diese Entwicklung Standard 1 Schlafzimmer Wohnungen und 2 Schlafzimmer Penthäuser.Eigenschaften der Wohnungen Ausstattung: Stahl Eingangstür, Video-Intercom, Einbaumöbel in der Küche und Bäder, komplettes Paket von Haushaltsgeräten (Kühlschran…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$186,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
A furnished two-bedroom apartment (2+1 bedrooms), 120 sq m, on the 4th floor. The apartment features two glazed balconies and two bathrooms. Yekta Plaza is a residential complex with the amenities of a 5-star hotel, located in a quiet area of ​​the resort town of Mahmutlar. It is ideal…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Türkei
von
$158,180
Das Projekt besteht aus 11 Gebäuden mit 1.437 Duplex-Wohnungen mit 1-5 Schlafzimmern.Eigenschaften:SchwimmbadFitnesscenterSaunaTürkisches BadDampfbadKinderspielplätzeWasserparkWanderwegeBasketballplatzTennisplatzErholungsgebietegroße GrünflächenInnen- und AußenparkplätzeAbschluss - 1. Quarta…
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Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
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Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$778,060
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lang…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$230,718
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, einen Kinderpool mit Wasserrutschen, einen Grillbereich und Loungebereiche, ein Türkisches Bad, eine Sauna und einen Whirlpool, einen Massageraum, einen Fitnessraum, einen Tennisplatz, einen Spielraum, einen Miniclub, einen Kinderspielplatz, e…
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Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
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Okurcalar, Türkei
von
$322,773
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über eine Garage und einen Parkplatz, einen Konferenzraum, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Sauna, Hamam, Dampfbad, Salzraum, Massageraum), einen Miniclub, ein Kino, einen Kinderspielplatz, ein…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$233,282
Die Residenz verfügt über Hallen- und Außenpools, einen Jacuzzi und einen Aquapark, eine Vitamin-Bar, einen Tennisplatz, einen Minigolfplatz, einen Garten, einen Kinderspielplatz, einen Loungebereich, einen Grillplatz, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr geöffnete Sicherheit, einen Fitness…
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Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
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Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$279,659
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Innen- und Außenpool, einen Kinderpool, einen Fitnessraum, ein Wellnesscenter (Sauna, Dampfbad), ein Restaurant und eine Bar, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, eine Videoüberwachung rund um die Uhr.Ausstattung und A…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$402,009
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen Innenparkplatz, Innen- und Außenpools, einen Sportkomplex, eine Sauna, einen Kinderclub, ein Pilates-Studio, einen Kinderpool, ein Café, rund um die Uhr Sicherheit, Wanderwege, eine Gemeinschaftsterrasse.Ausstattung und …
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Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$174,204
Das Projekt umfasst:Innen- und AußenpoolGeneratorGrillFotobereich im FreienKinderspielplatzGymnasiumSpielzimmerKino im FreienYoga RaumKinderspielplatzSaunaMassage ZimmerSitzgelegenheiten im FreienMinigolfplatzTrampolin SpielplatzBillardzimmerKonferenzraumFahrradparkplatzSicherheitskamerasHoc…
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Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
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Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$351,758
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$309,741
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lang…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$118,855
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 25 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer - 20 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern - 5 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
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Wohnanlage Möbliertes 2+1-Zimmer-Apartment im Toprak Palace Komplex direkt am Meer.
Wohnanlage Möbliertes 2+1-Zimmer-Apartment im Toprak Palace Komplex direkt am Meer.
Wohnanlage Möbliertes 2+1-Zimmer-Apartment im Toprak Palace Komplex direkt am Meer.
Wohnanlage Möbliertes 2+1-Zimmer-Apartment im Toprak Palace Komplex direkt am Meer.
Wohnanlage Möbliertes 2+1-Zimmer-Apartment im Toprak Palace Komplex direkt am Meer.
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Wohnanlage Möbliertes 2+1-Zimmer-Apartment im Toprak Palace Komplex direkt am Meer.
Kargıcak, Türkei
von
$192,066
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes 2-Zimmer-Apartment (2+1) mit 125 m² Wohnfläche im Toprak Palace Residence Komplex direkt am Meer. Offene Wohnküche 2 geräumige Schlafzimmer 2 große Badezimmer Der Komplex erstreckt sich über eine Fläche von 4.700 m² und besteht aus vier 5-stöckigen Gebäuden. Ein …
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Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Oba, Türkei
von
$140,159
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 55 m2 im Fluss Panorama Oba Komplex.River Panorama ist eine neue Premium Wohnanlage in Oba - einer der besten Gegenden von Alanya.Eine komplette und komfortable Infrastruktur wurde hier geschaffen, darunter Migros und Carrefour Supermärkte, ein Metro-Hypermarket und …
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Alanya, Türkei
von
$144,515
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Suitable for a residence permit – we can specify a price of USD 200,000 on the Tapu. Furnished one-bedroom apartment (1+1), 65 m2, in the Crystal Towers complex. This luxury residential complex with its own infrastructure is located in the Cikcilli district of Alanya, 750 meters from t…
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Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Kalkan, Türkei
von
$1,40M
Wir bieten eine Villa mit Panoramablick auf das Meer, einen Außenpool, einen beheizten Innenpool, einen Jacuzzi, eine Sauna und einen Hamam, einen großen Garten und einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus FeuerstelleAlarmstufeLage und Infrastruktur in der …
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$122,351
Ein Premium Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur. Wohnungstypen umfassen einzigartige Penthouse Duplex-Wohnungen mit Gartenzugang und Panoramablick auf das Meer. In Bezug auf die Lage und das architektonische Projekt sind alle Wohnungen positioniert, um einen Panoramablick auf das Meer zu b…
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Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$322,773
Die Residenz verfügt über eine Garage und einen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Sauna, Hamam, Dampfbad, Salzraum, Massageraum), einen Konferenzraum und eine Bibliothek, eine Bar, einen Grillplatz, einen Miniclub, einen Kinderspielplatz, einen Aquapark, ei…
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Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Kargıcak, Türkei
von
$162,864
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer (1+1) und zwei Schlafzimmer (2+1) Wohnungen in der Via Mar Residence Komplex am Meer.Der Komplex befindet sich auf einer Gesamtfläche von 6,852 m2 und besteht aus zwei 5-stöckigen Blöcken mit 135 Wohnungen.Ein neuer Premium Wohnkomplex auf der ersten Linie des Mittelmeers, a…
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Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
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Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$151,482
Wir bieten Zwei-Zimmer-Wohnungen von 75 m2 und Duplex Vier-Zimmer-Wohnungen von 155 m2.Die luxuriöse Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, einen Grillplatz, ein Fitnesscenter, einen Generator, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, einen Concierge, rund um die Uhr Sicherhe…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
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Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
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Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Muratpasa, Türkei
von
$364,931
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit reichen sozialen Aktivitäten in Alanya İncekum İncekum, das viele Naturschönheiten von Alanya beherbergt, hebt sich mit seiner herrlichen Natur und dem sauberen Meer als einer der bevorzugten Orte des Bezirks ab. Okurcalar entwickelt sich immer mehr zu einem attraktiven Zentrum…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
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Kargıcak, Türkei
von
$340,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine Maisonette-Wohnung mit drei Schlafzimmern (3+1), 140 m², im Konak Premium-Komplex. Dieses großflächige Luxusprojekt erstreckt sich über 25.000 m² und besteht aus acht siebenstöckigen Gebäuden. Neben exklusiven Annehmlichkeiten bietet es sogar ein eigenes Einkaufszentrum mit 2.500 m².…
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Smart Home
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Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
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Alanya, Türkei
von
$130,310
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
One-bedroom apartments (1+1), measuring 60 sq m, are for sale in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex. This project is ideal for those who want to live close to the sea while still having all the city's amenities within walking distance, as well as for investors looking to rent out t…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
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Oba, Türkei
von
$425,314
Die komplexe Infrastruktur:FreibadKinderspielplatzWohnbereichGrillplatzParkplatzFitnesscenterSauna und DampfbadSpielzimmer mit BillardRund um die UhrAusstattung und Ausstattung im Haus Kabelloses InternetZentralsatellitensystemVideo intercomKüchenschrankDoppelverglasungStahltürLage und Infra…
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TRANIO
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Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
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Residenz Nordic Art 2
Mahmutlar, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Das neue Projekt der Premiumklasse NORDIC ART 2 ist eine Wohnresidenz der neuen Generation, die alle Merkmale von Resort- und Investitionsimmobilien vereint.Baubeginn: Oktober 2024.Ende des Baus: Dezember 2026.Die einzigartige Lage ist die erste Küste.Der Komplex befindet sich im größten und…
Bauherr
Daria Çiçek
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Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
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Alanya, Türkei
von
$238,888
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Two-bedroom apartments (2+1), 85 m², designer-renovated and furnished, in the Smart of Cleopatra complex. Smart of Cleopatra is a luxury residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, just 150 meters from Cleopatra Beach. All the city center's amenities are wit…
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Smart Home
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Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Dosemealti, Türkei
von
$159,174
Das Projekt ist auf einem 17.989 m2 Grundstück, von dem die Mehrheit (8.900 m2) Grünfläche und 3.940 m2 Pools ist.Der Komplex verfügt über 1-2 Schlafzimmer Wohnungen, mehrere Swimmingpools, Fitnessraum, Spielplatz, Pavillon, Parkplatz für jede Wohnung.Die Gebäude sind nach europäischen Norme…
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Wohnanlage Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Wohnanlage Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Wohnanlage Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Wohnanlage Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Wohnanlage Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
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Alanya, Türkei
von
$358,878
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
AZURA WORLD in Türkler: Öffnen Sie die Tür zu einem neuen Leben.Einführung AZURA WORLD – ein großartiges Stadtprojekt an der Küste von Antalya. Dies ist mehr als nur ein Wohnkomplex, sondern ein ganzheitliches Umfeld für Wohnen, Erholung und Investitionen, wo jedes Detail sorgfältig betracht…
Immobilienagentur
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Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
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Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$244,780
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex direkt am Strand in Mahmutlar, Alanya Die Region Mahmutlar, bekannt als Urlaubsort von Alanya, ist in letzter Zeit schnell gewachsen und hat sich rasant entwickelt. Mit ihren hochwertigen Dienstleistungen ist sie zur ersten Wahl für Ausländer und Einhei…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Dosemealti, Türkei
von
$215,984
Der Komplex wurde für ein ruhiges, friedliches Leben in der Stadt gebaut, weg von der Hektik und dem Trubel. Es verfügt über 488 Wohnungen in 11 Wohngebäuden. Die Gesamtfläche des Projekts beträgt 45,210 m2, wobei die Landschaften 80% dieser Fläche einnehmen. Es gibt auch einen Teich und ver…
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TRANIO
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