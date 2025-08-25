Wohnkomplex Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.

Fertige Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1), 75 m2 (53 m2 Netto).

Der Preis der Wohnung ist 23.000 EUR billiger als derselbe vom Entwickler!

Wir freuen uns, Ihnen ein neues Projekt mit einer reichen Infrastruktur in der zunehmend beliebten Gegend von Mersin, Arpaçbahşış, vorstellen zu können.

Der Wohnkomplex besteht aus drei 15-stöckigen Blöcken mit einer modernen Fassade, die auf einer angelegten Grünfläche nur 300 Meter vom Meer entfernt liegt.

Das Arpaçbahşış Gebiet gewinnt allmählich an Popularität zwischen lokalen und ausländischen Bewohnern. Die Strände in dieser Gegend sind gut gepflegt, mit verschiedenen Cafés und anderen Annehmlichkeiten.

Die Apartments sind mit hochwertigen Finishing-, Einbaukücheneinheiten und einem komplett ausgestatteten Bad ausgestattet.

Infrastruktur:

Freibad

Wasserrutschen

Sauna

Türkisch

Gazebos

BBQ Bereich

Kinderspielplatz

Parkplatz

Elektrischer Generator

24/7 Sicherheit

Landschaftsgebiet des Komplexes

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.