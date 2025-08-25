  1. Realting.com
  Wohnkomplex Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.

Wohnkomplex Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.

Erdemli, Türkei
von
$70,361
14
ID: 27996
Letzte Aktualisierung: 15.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Erdemli

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Fertige Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1), 75 m2 (53 m2 Netto).

Der Preis der Wohnung ist 23.000 EUR billiger als derselbe vom Entwickler!

Wir freuen uns, Ihnen ein neues Projekt mit einer reichen Infrastruktur in der zunehmend beliebten Gegend von Mersin, Arpaçbahşış, vorstellen zu können.

Der Wohnkomplex besteht aus drei 15-stöckigen Blöcken mit einer modernen Fassade, die auf einer angelegten Grünfläche nur 300 Meter vom Meer entfernt liegt.

Das Arpaçbahşış Gebiet gewinnt allmählich an Popularität zwischen lokalen und ausländischen Bewohnern. Die Strände in dieser Gegend sind gut gepflegt, mit verschiedenen Cafés und anderen Annehmlichkeiten.

Die Apartments sind mit hochwertigen Finishing-, Einbaukücheneinheiten und einem komplett ausgestatteten Bad ausgestattet.

Infrastruktur:

  • Freibad
  • Wasserrutschen
  • Sauna
  • Türkisch
  • Gazebos
  • BBQ Bereich
  • Kinderspielplatz
  • Parkplatz
  • Elektrischer Generator
  • 24/7 Sicherheit
  • Landschaftsgebiet des Komplexes

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Erdemli, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

