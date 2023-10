Doesemealti, Türkei

von €206,521

Der Komplex wurde für ein ruhiges, friedliches Leben in der Stadt gebaut, abseits der Hektik. Es verfügt über 488 Wohnungen in 11 Wohngebäuden. Die Gesamtfläche des Projekts beträgt 45.210 m2, wobei die Landschaftsgestaltung 80% dieser Fläche einnimmt. Es gibt auch einen Teich und verschiedene Freizeiteinrichtungen. Das Projekt hat 1-5 Schlafzimmer Wohnungen. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Weitere Annehmlichkeiten: Fußball, Volleyball- und Tennisplätze, Minigolf, Tischtennis, Amphitheater, 600 m Lauf- und Radweg, Picknickplätze. Wellnessbereich: Türkisches Bad, Dampfbad, Sauna, Massageraum. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Entfernung: Bus- und Shuttlebusse zu Fuß erreichbar Straßenbahn — 10 Minuten zu Fuß Termessos Schloss und Wald — 15 min. Flughafen — 25 Minuten Nächster Strand — 30 min Einkaufszentren in der Nähe Einkaufszentrum Tahtakale — 9 km Flora Park Einkaufszentrum — 10 km 5M MIGROS Einkaufszentrum — 20 km Einkaufszentrum Özdilekpark — 19,5 km Einkaufszentrum Markantalya AVM — 23,5 km Mall Of Antalya 40 km — 30 min Bildungseinrichtungen Bahcelievler College — 15 km Antalya Toplum College — 8 km Yeryuzu College — 8,5 km Antalya University of Science — 2,8 km Akdeniz University — 22,5 km Antalya International University — 26 min Krankenhäuser in der Nähe Privates Krankenhaus D. Termessos 2,5 km — 5 min Krankenhaus Dosemealti Devlet 1,6 km — 4 min Zahnklinik 3,5 km — 6 min