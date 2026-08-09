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Neubauten zum Verkauf in Dosemealti

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Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$226,823
Der Wohnkomplex befindet sich auf einem Grundstück von 9,504 m2, auf dem ein großer Teil (6.400 m2) grüner Raum ist.Das Projekt hat Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern. Für jede Wohnung ist ein Parkplatz vorgesehen.Das Gebäude hat seismischen Widerstand nach europäischen Standards.Lage und Infra…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$159,174
Das Projekt ist auf einem 17.989 m2 Grundstück, von dem die Mehrheit (8.900 m2) Grünfläche und 3.940 m2 Pools ist.Der Komplex verfügt über 1-2 Schlafzimmer Wohnungen, mehrere Swimmingpools, Fitnessraum, Spielplatz, Pavillon, Parkplatz für jede Wohnung.Die Gebäude sind nach europäischen Norme…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
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Dosemealti, Türkei
von
$1,46M
Wir bieten zweistöckige Villen mit Pools, angelegten Gärten und Parkplätzen für 2 Autos.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Schlafzimmer verfügt über ein Ankleidezimmer und ein Badezimmer. Im ersten Stock befindet sich auch eine Wäscherei.Ausstattung und Ausstattung im Haus KüchengeräteEinbauk…
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TekceTekce
Wohnanlage Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$1,59M
Das Projekt besteht aus 7 unabhängigen Villen in der schnellen Entwicklung von Antalya, Deşemealtı. Die 600 m2 dreistöckigen Villen verfügen jeweils über einen eigenen Pool, eine Sauna und einen Whirlpool. Sicherheits- und Parkmöglichkeiten sind ebenfalls vorhanden.Lage und Infrastruktur in …
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TRANIO
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Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$1,57M
Wir bieten Villen mit Pools, Parkplätzen und Terrassen.Die Residenz verfügt über Gärten und Wanderwege, Pavillons, Kinderspielplätze, ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich, ein Türkisches Bad, ein Café, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im H…
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TRANIO
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Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$215,984
Der Komplex wurde für ein ruhiges, friedliches Leben in der Stadt gebaut, weg von der Hektik und dem Trubel. Es verfügt über 488 Wohnungen in 11 Wohngebäuden. Die Gesamtfläche des Projekts beträgt 45,210 m2, wobei die Landschaften 80% dieser Fläche einnehmen. Es gibt auch einen Teich und ver…
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TRANIO
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Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
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Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Türkei
von
$1,36M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 350 m²
1 Immobilienobjekt 1
LARES VILLAS sind zwei separate Projekte, die aus 10 und 24 Luxusvillen in Antalya bestehen. Es wird unter der Garantie von GEYLAN COMPANY durchgeführt. Es sind Hochsicherheitsvillen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool. Es gibt 5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Alle Schlafzimmer ha…
Bauherr
geylan company ( lares villas )
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Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
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Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Türkei
von
$1,62M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
LARES VILLAS sind zwei separate Projekte, die aus 10 und 24 Luxusvillen in Antalya bestehen. Es wird unter der Garantie von GEYLAN COMPANY durchgeführt. Es sind Hochsicherheitsvillen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool. Es gibt 5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Alle Schlafzimmer ha…
Bauherr
geylan company ( lares villas )
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Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
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Hüttendorf Doesemealti Villa
Dosemealti, Türkei
von
$714,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 365 m²
1 Immobilienobjekt 1
Deschemalts — ist ein Gebiet von natürlicher Schönheit und charmanter Atmosphäre. Deschalta mit seinen üppig grünen Wäldern, den hoch aufragenden Hügeln und der sauberen Luft — ist ein Paradies für Naturliebhaber und diejenigen, die einen friedlichen und friedlichen Ort zum Leben suchen. …
Immobilienagentur
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