Osmangazi, Türkei

von €49,000

60 m² 1

Kapitulation vor: 2024

Wir präsentieren Ihnen einen neuen Investitionskomplex mit eigener Infrastruktur. Das Hotel liegt im beliebten Stadtteil Erdemli, 500 m von den goldenen Sandstränden des Mittelmeers entfernt. Die Residenz ist ein elfstöckiges Gebäude mit einem geschlossenen Gebiet und einer hervorragenden sozialen Infrastruktur. Ein großer Vorteil der Region Erdemli ist die Nähe zum Stadtzentrum sowie das Vorhandensein von Stränden mit blauer Flagge und feinem Sand. Der größte Teil des Zitronenanbaus des Landes wird hier durchgeführt. Startdatum — 10/01/2022. Enddatum des Baus — 31.03.2024. Wohnungslayouts: Apartments mit einem Schlafzimmer 1 + 1, mit einer Fläche von 45 m2 Wohnungsinformationen: Reinigung Das Badezimmer ist komplett ausgestattet mit Sanitär und Dusche Aufhängungsdecken Moderne Innentüren Erdgassystem Der neue Investitionskomplex in Erdemli wird sowohl intern als auch extern mit einer vollständigen Infrastruktur ausgestattet. Alle Apartments mit sauberer Dekoration, Badezimmern und Einbauküchen. Komplexe Infrastruktur: Außenpool Kinderbecken Fitnesscenter Spielplatz Grillplatz Gepflegte Grünfläche Concierge Sicherheit rund um die Uhr Videoüberwachung rund um die Uhr Offener Parkplatz Aufzüge Generator Entfernung zum Meer: nur 500 Meter Über die Gegend: Erdemli — das neueste Bezirkszentrum an der Autobahn Antalya D400. Es ist bekannt als eine der schönsten Gegenden von Mersin, die in Erinnerung bleibt und für immer in Erinnerung bleibt und der beliebteste Ort für Sommerferien in der Provinz Mersin ist. Hier finden Sie viele schicke Komplexe in der malerischen Natur mit dem Komfort von Hotels. Ein großer Vorteil dieser Gegend ist die Nähe zum Stadtzentrum sowie das Vorhandensein von Stränden mit blauer Flagge und feinem Sand. Der größte Teil des Zitronenanbaus des Landes wird hier durchgeführt. Hier ist das berühmte Jungfernschloss ( Kız Kalesi ), das einen großen Beitrag zum Tourismussektor leistet und der am besten geeignete Ort zum Schwimmen ist, da dieser Strand mit der Blauen Flagge « gekennzeichnet ist.