Kalekoey, Türkei

von €68,012

75 m² 1

Kapitulation vor: 2024

Emerald Platinum — ist ein neuer Wohnkomplex in der beliebtesten Gegend von Soli, Mersin. Das Projekt wurde für diejenigen ins Leben gerufen, die näher am Meer sein wollen, aber nicht bereit sind, das städtische Leben aufzugeben. Der Stadtstrand von Soli ist einen Kilometer entfernt und das Zentrum erreichen Sie mit dem Bus in 10 Minuten. Das Projekt befindet sich neben dem im Bau befindlichen Komplex « Emerald Premium » und besteht aus zwei Blöcken mit 14 Etagen. Das Gebiet wird vergast, beide Häuser werden angeschlossen. Die Apartments werden mit fertigen Reparaturen, Küchenmöbeln, ausgestatteten Badezimmern, Verkabelung für Heizung und Klimaanlage gemietet. Infrastruktur: Beide Blöcke des Komplexes werden zwei Aufzüge haben, die mit einer vollwertigen Videoüberwachung ausgestattet sind, und einen eigenen Generator. Das gesamte Gebiet des Komplexes ist in komfortable Erholungsgebiete mit Grünflächen und Innenböcken unterteilt. Ein separater Kinder- und Basketballplatz wurde auch für Kinder bereitgestellt. Der Pool ist mit einer eigenen Wasserrutsche ausgestattet und verfügt über zwei Zonen, einen Kindergarten und einen Erwachsenen. Der Komplex wird sich in der Gegend von Soli befinden, sodass die Wohnungseigentümer keinen Mangel an Unterhaltung verspüren. Die Gegend ist sehr reich an Kinderbildungseinrichtungen, nur wenige Gehminuten von einem wöchentlichen Bauernmarkt, einem Einkaufszentrum und dem besten Stadtstrand entfernt. Entfernung zum TC « Forum » nur 9 km.