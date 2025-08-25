Wohnung in einem Neubau Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin

Brandneue Wohnungen in einem Hotelkonzeptprojekt in Mersin

Mersin ist die begehrteste Stadt für Wohnen und Investitionen im Mittelmeerraum. Die Stadt zeichnet sich durch eine 300 km lange Küstenlinie, kristallklares Meer, warmes Wetter, fruchtbares Land und ein historisches und kulturelles Erbe aus. Mit dem neuen internationalen Flughafen Çukurova und dem internationalen Hafen von Mersin ist die Stadt ein wichtiger Investitionsstandort und entwickelt sich weiter. Das Hotelkonzeptprojekt befindet sich in der Region Erdemli, Tömük, die ein sehr bevorzugtes Ziel in der Stadt ist.

Die Wohnungen zum Verkauf in Mersin sind 250 m vom Markt, 600 m vom Strand, 700 m vom Restaurant, 5 km von der Çeşmeli-Autobahn, 8 km vom Erdemli-Busbahnhof, 10 km vom Novacity-Einkaufszentrum, 11 km vom staatlichen Krankenhaus Erdemli, 21 km vom Yachthafen Mersin, 30 km vom Forum-Einkaufszentrum und 90 km vom internationalen Flughafen Çukurova entfernt.

Das auf einem 7.078 m² großen Grundstück errichtete Hotelkonzept-Markenprojekt besteht aus 2 Blöcken. Das Projekt mit 477 Wohnungen umfasst Wohnungs-Optionen wie Studio-, 1-Schlafzimmer-, 1-Schlafzimmer-Duplex- und 2-Schlafzimmer-Duplex- Wohnungen. Das Hotelkonzept-Projekt bietet einen Schwimmbad, einen Aquapark, einen Außenparkplatz, eine Elektroladestation, einen Shuttle-Service, ein A'La Carte-Restaurant, einen Zimmerservice, eine Rezeption, eine Wäscherei, ein Café, einen Markt, einen Friseur, einen Kinderspielplatz, einen Billard-, PlayStation- und Kinosaal, einen Fitnessraum, Pavillons, ein türkisches Bad, Grillplätze, einen Generator, ein intelligentes Aufzugssystem, ein Sicherheitskamerasystem und einen 24/7-Sicherheitsdienst an.

Die schicken Design-Wohnungen werden mit einem Einrichtungspaket geliefert. Das Paket umfasst einen Elektroherd, ein Bett, einen Fernseher, einen Kleiderschrank, einen Schreibtisch, eine Garderobe und Schränke für Küche und Bad.

ICX-00168