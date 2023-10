New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey

Avanos, Türkei

von €550,000

Kapitulation vor: 2025

Stille, Ruhe, Nähe zur Natur und emotionale Harmonie — in Ihrem Haus am Meer!Ein großer Premium-Stadtkomplex in der umweltfreundlichen Gegend von Alanya - Kargyjak. Das Projekt besteht aus verschiedenen Abschnitten, auf denen es verschiedene Arten von Immobilien geben wird. Der Komplex umfasst zwei Villen 3 + 1 mit einer Gesamtfläche von 123 m2 und private Villen 4 + 1 mit einer Fläche von 169 m2. Komplexe Infrastruktur: Außenpools, Innenpools, SPA-Zone, Hamam, finnische Sauna, Dampfbad, Fitnessstudios, Sportplätze, Tennisplätze mit verschiedenen Beschichtungen, grüne Gärten, Spielplätze, Spielzimmer, Bibliothek, Lounges der Zone mit Springbrunnen, Hobbyraum, Tagungsräume, Musikraum, Markt, WLAN, elektrische Generatoren, Parkplätze, Sicherheit und Videoüberwachung rund um die Uhr.Kargicak ist eine der malerischsten Gegenden von Alanya und liegt westlich des Zentrums. Die Entfernung zu den Stränden von Kargicak vom Komplex — 3 km. Die Infrastruktur konzentriert sich auf den Damm: Supermärkte, Restaurants, ein Einkaufszentrum, eine Apotheke, Geldautomaten, Transport und Dienstleistungen. Es gibt Schulen und Kindergärten 10-15 Minuten vom Haus entfernt. Auch in Alanya gibt es Colleges, Lyceums, eine Universität. Diese Eigenschaft ist geeignet, um die türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Um die Details zu klären, schreiben Sie uns einen Chat, bestellen Sie einen Anruf oder hinterlassen Sie einen Antrag. Wir helfen Ihnen gerne weiter!