Wohnkomplex Apartments im Sun Maria Beach Komplex, 350 Meter vom Meer entfernt.

Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1) im Komplex Sun Maria Beach, nur 350 Meter vom Meer entfernt.

Ein moderner Wohnkomplex mit einem 10-stöckigen Gebäude im Stadtteil Erdemli.

Alle Apartments werden schlüsselfertig übergeben, inklusive kompletter Möblierung, Einbauküche, voll ausgestatteten Badezimmern, Innentüren etc.

Der Stadtteil Erdemli entwickelt sich rasant, ist geprägt von modernen Wohnanlagen und zieht zunehmend Investoren an. Er besticht durch eine breite Küstenlinie, nahegelegene Parks und Promenaden sowie Geschäfte und Supermärkte in fußläufiger Entfernung.

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Wohnungsgrundrisse:

Studios (0+1) 45 m² ab 33.000 €

1-Zimmer-Wohnungen (1+1) 65 m² ab 47.000 €

Ausstattung:

Außenpool

Wasserrutschen

Sauna

Türkisches Hamam

Fitnessstudio

Pavillons

Grillplatz

Kinderspielplatz

Parkplätze

Stromgenerator

24/7-Videoüberwachung

24/7-Sicherheitsdienst

Gepflegte Außenanlagen

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.