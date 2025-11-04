  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Apartments im Sun Maria Beach Komplex, 350 Meter vom Meer entfernt.

Wohnkomplex Apartments im Sun Maria Beach Komplex, 350 Meter vom Meer entfernt.

Erdemli, Türkei
7
ID: 32883
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Erdemli

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1) im Komplex Sun Maria Beach, nur 350 Meter vom Meer entfernt.

Ein moderner Wohnkomplex mit einem 10-stöckigen Gebäude im Stadtteil Erdemli.

Alle Apartments werden schlüsselfertig übergeben, inklusive kompletter Möblierung, Einbauküche, voll ausgestatteten Badezimmern, Innentüren etc.

Der Stadtteil Erdemli entwickelt sich rasant, ist geprägt von modernen Wohnanlagen und zieht zunehmend Investoren an. Er besticht durch eine breite Küstenlinie, nahegelegene Parks und Promenaden sowie Geschäfte und Supermärkte in fußläufiger Entfernung.

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Wohnungsgrundrisse:

  • Studios (0+1) 45 m² ab 33.000 €
  • 1-Zimmer-Wohnungen (1+1) 65 m² ab 47.000 €

Ausstattung:

  • Außenpool
  • Wasserrutschen
  • Sauna
  • Türkisches Hamam
  • Fitnessstudio
  • Pavillons
  • Grillplatz
  • Kinderspielplatz
  • Parkplätze
  • Stromgenerator
  • 24/7-Videoüberwachung
  • 24/7-Sicherheitsdienst
  • Gepflegte Außenanlagen

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Erdemli, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Transport

