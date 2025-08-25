Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt

Wohnungen mit Zahlungsplan im City Nest-Projekt mit Annehmlichkeiten in Antalya Muratpasa

Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Sinan im Bezirk Muratpasa von Antalya. Der Stadtteil Sinan entwickelt sich mit den vielen Stadterneuerungsprojekten in der Region zu einem neuen aufstrebenden Stadtteil von Antalya.

Die stilvollen Wohnungen befinden sich in Gehweite zu den täglichen Annehmlichkeiten, der Altstadt, dem Mermerli-Strand, der nostalgischen Straßenbahnlinie, dem Einkaufszentrum MarkAntalya, dem privaten Gesundheitszentrum Meydan und der Straßenbahnhaltestelle. Außerdem sind die Wohnungen nur 14 km vom Flughafen Antalya entfernt.

Die Wohnungen befinden sich in Citynest, einem Projekt, das aus 43 1-Zimmer-Wohnungen und 9 2-Zimmer-Maisonette-Wohnungen auf 5 Etagen auf einer Gesamtfläche von 624 m² besteht. Das Projekt umfasst eine Tiefgarage für 19 Autos mit Aufzug, Feuerleiter, Feuerlöschanlage, Wassertank für Feuerlöschzwecke, Notstromaggregat, Reinwassertank, Photovoltaikmodule, 2 Aufzüge, Empfangsbereich, gemeinschaftliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Sicherheitsdienst und Sicherheitskameras.

Die 1-Zimmer-Wohnungen bestehen aus einem Wohnzimmer, einer offenen Küche, einem Badezimmer und einem Balkon. (Einige 1-Zimmer-Wohnungen haben 2 Balkone.)

Die 2-Zimmer-Maisonette-Wohnungen bestehen aus einer separaten Küche, 2 Badezimmern, einem Balkon und einer Terrasse. (Einige 2-Zimmer-Maisonette-Wohnungen haben eine offene Küche, 2 Balkone und 2 Terrassen.)

Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya sind mit einer Garderobe, Laminat- und Keramikböden, Klimaanlage, Gas-Kombi, Einbaugeräten, Spotbeleuchtung, Duschkabine, Gegensprechanlage und einer Stahltür ausgestattet.

