Marmararegion, Türkei

von €500,000

Die Superior Suites sind Teil des Wohnkomplexes Batışehir. Batışehir ist ein Wohnkomplex mit Geschäftsräumen, Hotelresidenzen berühmter Marken, Büros und Unterhaltungsmöglichkeiten. Das Superior Suites-Projekt ist ein neues 15-stöckiges Apartmenthotel mit 175 Zimmern. Es umfasst möblierte Apartments mit einer Vielzahl von Layouts und Blick auf Gärten, Stadtviertel und Autobahnen. Jede Einheit hat Zugang zu einem Balkon oder einer Terrasse. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Es gibt auch 5 Tagungsräume mit Blick auf den Hotelgarten, eine Sauna, ein Türkisches Bad, ein Dampfbad, Cafés, Restaurants und Bars. Vorteile Ertrag von 6% bei einer 2-Jahres-Garantie Der Investor zahlt die halbe Steuer von 2% auf den Kauf von Wohnungen in diesem Komplex. Die Steuer auf den Kauf von Immobilien in der Türkei beträgt 4%. Voller Hotelservice Möglichkeit, schnell eine Eigentumsurkunde zu erhalten Wenn die Staatsbürgerschaft der Türkei durch den Kauf dieser Wohnungen erlangt wird, können sie nach 3 Jahren verkauft werden und es ist möglich, wieder zu investieren, einschließlich der Einreise in ein anderes Land. Die türkische Staatsbürgerschaft bleibt für alle Familienmitglieder erhalten. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Hotel befindet sich in Bagcilar, einem wachsenden Stadtteil von Istanbul. U-Bahnstation Istoc - 8 min. Mall of Istanbul - 8 min TUYAP Ausstellung - 40 min Istanbul New Airport - 25 min Istanbul Stadtzentrum - 20 min Yenibosna-Gebiet - 15 min Die Blaue Moschee - 30 min