Mut, Türkei

von €65,000

35–112 m² 6

Kapitulation vor: 2023

Mach dich bereit, Freunde! Jetzt werde ich Ihnen von der Gelegenheit erzählen, die Sie nicht verpassen dürfen! Hast du jemals von deiner eigenen Ecke am Meer geträumt? Wir haben also was Sie brauchen! Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in Mersin eine Unterkunft am Meer zu kaufen, die nicht nur alle Ihre Erwartungen übertrifft, sondern auch Ihr Leben unglaublich hell und interessant macht! Sie können aus einer Vielzahl von Optionen wählen, die für jeden Geschmack und jede Brieftasche geeignet sind. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit! Kontaktieren Sie uns jetzt, um weitere Informationen zu erhalten und ein neues Kapitel in Ihrem Leben zu beginnen! Wohnungen 1 + 1, 2 + 1. 1 + 1 Gesamtfläche 61 M2 2 + 1 Gesamtfläche 75 M2 Alle Apartments sind ab dem 1. Stock am Meer sichtbar 14-stöckiges Haus, ein Block Videoüberwachungssystem Spielplatz Generator Offener Parkplatz Pool Erholungsgebiet Alle Transportkrebse Cafés, Restaurants Schulen, Apotheken 200 Meter zum Meer STAAT IN DER ABMESSUNG VON 50% AVANCE-TESTANZ FÜR 6 MONATE Fertigstellung des Baus Dezember 2023